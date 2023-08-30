我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

台大副教授揉胸、熊抱問「愛不愛老師」 台監委要查了

記者蔡晉宇／台北30日電
MeToo風暴未停歇，監察委員王幼玲、紀惠容、林郁容表示，台灣大學疑未適當處理多起性騷擾事件，將立案調查。（本報資料照片）
MeToo風暴未停歇，監察委員王幼玲、紀惠容、林郁容表示，台灣大學疑未適當處理多起性騷擾事件，將立案調查。（本報資料照片）

MeToo風暴未停歇，監察委員王幼玲、紀惠容、林郁容今天表示，台灣大學疑未適當處理多起性騷擾事件，將立案調查。

監委指出，台大疑未適當處理多起性騷擾事件，包括公共衛生學院副教授性騷擾多名學生、宿舍輔導員性騷擾學生宿舍幹部、學生長達一年，期間遭教授揉胸、揉臀、熊抱、逼問「愛不愛老師」，迫使受害學生轉換論文指導教授等多起性騷擾事件。

一名受害人表示，該師原是其指導教授，性平調查中，自己也沒有指導老師，學校也沒有處理，僅說若未拿到當事人簽名放行就無法更換指導教授，最後拖了三個月，向性平會提出要求後才成立。她認為，校方應保護學生受教權，卻反讓學生受到更大的傷害。

另有受害人指出，該教授曾向他表示「台灣處女特別多」、「曾在一門課跟三位學生上床」，某次在工作中被要求前往教授住處拿文件，儘管教授知道學生為已婚身份，卻仍被教授壓在牆上欲上下其手，事隔多年看到MeToo延燒，校方卻未積極處理這起案件，不知還有多少學弟妹深陷風險中。

經校內性平調查、申復，皆認定性騷擾不成立，或是性平會調查後建議將加害教師停聘3年，卻經台大教評會將停聘時間縮短為1年，引起學生不服。三位監委表示，事涉學生人身安全及受教權，有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

三位監察委指出，究竟台大這幾起性騷擾事件的始末為何？相關處理過程為何？權責機關有無未善盡監督情事？實有深究之必要，將深入調查。

性騷擾

上一則

今與郭台銘「喝咖啡」？ 侯競辦：侯友宜已說沒這消息

延伸閱讀

曾被官媒專訪脫貧事蹟 貴州前書記孫志剛被查

曾被官媒專訪脫貧事蹟 貴州前書記孫志剛被查
穿得性感就該被摸？韓DJ在日遭襲胸 掀兩國論戰

穿得性感就該被摸？韓DJ在日遭襲胸 掀兩國論戰
MeToo掃向中情局 逾20女提控

MeToo掃向中情局 逾20女提控
遭揉胸問「愛不愛老師」 台大4性騷受害人控機制失靈

遭揉胸問「愛不愛老師」 台大4性騷受害人控機制失靈

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。（記者曾原信／攝影）

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

2023-08-27 22:45
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

2023-08-27 16:32
女警見男子怪異舉動十分不解。圖／擷取自「社會事新聞影音」

長髮仙氣女警處理交通糾紛 現場男子禁不住大跳求偶舞

2023-08-27 17:12
(示意圖／ingimage)

她生日喝一杯熱巧克力昏睡醒來全裸 攝影師在背後正想做這件事情

2023-08-28 00:16
台北「季風」。(取材自米其林官網)

台2023必比登揭曉 阜杭豆漿、永康牛肉麵落榜

2023-08-24 02:25

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物