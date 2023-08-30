台大副教授揉胸、熊抱問「愛不愛老師」 台監委要查了

MeToo風暴未停歇，監察委員王幼玲、紀惠容、林郁容表示，台灣大學疑未適當處理多起性騷擾事件，將立案調查。（本報資料照片）

MeToo風暴未停歇，監察委員王幼玲、紀惠容、林郁容今天表示，台灣大學疑未適當處理多起性騷擾 事件，將立案調查。

監委指出，台大疑未適當處理多起性騷擾事件，包括公共衛生學院副教授性騷擾多名學生、宿舍輔導員性騷擾學生宿舍幹部、學生長達一年，期間遭教授揉胸、揉臀、熊抱、逼問「愛不愛老師」，迫使受害學生轉換論文指導教授等多起性騷擾事件。

一名受害人表示，該師原是其指導教授，性平調查中，自己也沒有指導老師，學校也沒有處理，僅說若未拿到當事人簽名放行就無法更換指導教授，最後拖了三個月，向性平會提出要求後才成立。她認為，校方應保護學生受教權，卻反讓學生受到更大的傷害。

另有受害人指出，該教授曾向他表示「台灣處女特別多」、「曾在一門課跟三位學生上床」，某次在工作中被要求前往教授住處拿文件，儘管教授知道學生為已婚身份，卻仍被教授壓在牆上欲上下其手，事隔多年看到MeToo延燒，校方卻未積極處理這起案件，不知還有多少學弟妹深陷風險中。

經校內性平調查、申復，皆認定性騷擾不成立，或是性平會調查後建議將加害教師停聘3年，卻經台大教評會將停聘時間縮短為1年，引起學生不服。三位監委表示，事涉學生人身安全及受教權，有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

三位監察委指出，究竟台大這幾起性騷擾事件的始末為何？相關處理過程為何？權責機關有無未善盡監督情事？實有深究之必要，將深入調查。