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收賄7567萬 營建貪官求刑25年 養情婦被戴綠帽

記者蔣永佑／台北29日電
營建署道路工程組長張之明。(本報資料照片)
營建署道路工程組長張之明。(本報資料照片)

營建署道路工程組前組長張之明，涉嫌透過立委鄭天財辦公室前執行長張騰龍牽線，向3名廠商收賄、喝花酒及接受性招待，甚至養小三，藉此護航業者取得前瞻計畫補助案和營建署自辦標案共84案。台北地檢署昨依不違背職務行收賄及洗錢罪，起訴張之明、張騰龍、業者陳登來、營建署課長詹加欣4人，並對張之明具體求刑25年。

檢方指控張之明收賄及不正利益7567萬元(台幣，下同，約237萬7803美元)，接受飲宴、歡唱、花酒及性招待56次，幾乎是每兩周一次，甚至連外遇對象車貸、生活費都要廠商支付，是近年少數的大貪官，求刑時特地以「貪賄無藝，雁過拔毛」痛斥其貪婪。

張除收賄外，另洩漏廉政署向營建署所函調資料給張騰龍，一併遭訴洩密。張騰龍偵查初期轉汙點證人，詹男自白犯罪繳回犯罪所得，兩人未遭求處重刑。廠商江俊昇、莊文傑坦承犯行，獲得緩起訴。

檢方調查，自2017年起，政府推動前瞻計畫與內政部提升道路品質計畫，均由營建署道路工程組把關，張之明手握409億4000萬元預算，成為廠商巴結對象。

2017年間，有意申請營建署補助的信創及集得思工程顧問負責人陳登來，透過張騰龍結識張之明，向張表達有意行賄，張於是利用職務之便「指導」陳男全省6地共73件提案計畫。

陳與張之明搭上線後，案件審查成功率激增至9成，事後他依各計畫核定金額一定比例，提供6452萬元做為賄款，另有1000萬投資張之明與張騰龍在台東的黑蜆養殖場。

2020、2021年間，鑫城企業及晟暘科技負責人江俊昇，有意爭取營建署道路工程組自辦的「市區道路ＢＩＭ應用探討案」及「市區道路碰撞構圖研究管理計畫」採購案，多次招待張之明、詹加欣飲宴及花酒。2021年間，張之明甚至要求江男支付自己黃姓小三購車款及生活費共81萬6000元。

去年3月起，萮蘴工程顧問公司申請9件前瞻計畫提升道路品質補助案，負責人莊文傑擔心經驗不足向張之明求助，陸續招待張之明飲宴、喝花酒及性交易，張獲不正利益17萬2756元。

檢方查出張之明收賄、喝花酒、性招待樣樣來，也用來養黃姓小三，黃女生下他人骨肉，還騙他是生父索討育嬰及生活費，直到張私下驗DNA才知被戴綠帽。

2021年11月間，他在錢櫃ＫTＶ認識黃姓小三，之後兩人交往並多次發生性關係，張還大手筆說要送一台進口車給黃女，70萬頭款卻是要廠商江俊昇支付。

2022年10月間，黃女產下一子，她表示張之明是生父，要求張負擔每月1萬元生活、育嬰費及2萬5000元車貸，張男於是又指示江男匯款給黃女。但幾個月過去，張看嬰兒長相越想越奇怪，私下採集檢體比對DNA，才發現小孩生父另有其人，雙方為此翻臉。

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