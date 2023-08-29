眼科女醫師上電視爆前夫精子少 她拒和解法院判無罪

眼科女醫師黃宥嘉。(取材自臉書)

眼科女醫師黃宥嘉和前夫陳文彥離婚後，被控在電視節目揭露對方精子少不孕的個資 、前夫保單受益人陳母的名字，被檢方依個資法起訴，台北地院今判黃宥嘉無罪，可上訴。

黃宥嘉2017年和陳文彥離婚，2021年2月參加電視節目錄影透露陳的醫療檢驗結果，連名帶姓說出前夫保單受益人，也就是陳母的名字，被陳、陳母提告，檢方認為醫事檢查結果是受法律保障的個人資料，依違反個資法將黃宥嘉起訴。

黃宥嘉開庭時否認犯罪，拒絕和前夫和解，指她是被動回答主持人的問題，她沒有看過陳的醫療報告，更沒有興趣知道，當時只是想表達自己很苦情，重點不在前夫的醫療資訊；另陳母的名字在民事判決中早已公布，不屬於個資。

前夫律師曾指出，檢方偵查中黃宥嘉自述醫師有告知她陳的報告，她卻散布特種醫療個資，且另案判決中的陳母姓名是寫在黃宥嘉的主張，並非合法公開的個資，認為黃宥嘉確實違反個資法。

法院開庭時，檢方認為黃宥嘉2021年11月2日在偵查中表明去長庚醫院不孕中心檢查，醫生告訴她前夫的精子量少，她轉告前夫時，前夫還稱不相信、要再去別家看診，黃女如今卻聲稱不知道前夫的問題，根本是狡辯之詞。

檢察官說，黃宥嘉不具備婦產科的專業知識，卻辯稱談不孕是醫學 探討、不在指摘個案，且內容與公共利益有關，「全是掰出來的謊話」；另黃宥嘉對外稱看到前夫桌上100萬元美金的保單受益人名字，又稱前大姑住泰國 、回國住娘家，指摘的都是個資。

黃宥嘉當時反嗆檢察官表示，一般人看診與醫生看診不同，她是長庚醫學院畢業，「我婦產科還考82分」，當不孕中心醫生建議她作試管時，就知道前夫精子有問題，「如果眼科醫生不能探討不孕，那麼檢察官就可以探討不孕嗎？」還說「這樣會阻礙台灣的發展」。