加拿大遊學驚魂 台灣女大生遭歹徒勒昏劫財

一名台灣女大學生首度隻身到海外遊學，在加拿大遇上歹徒遭勒昏劫財，所幸救回一命。（路透）

一名台灣女大學生首度隻身到海外遊學，在加拿大 遇上歹徒遭勒昏劫財，所幸救回一命。女學生父母歷經這場驚魂，希望提醒所有隻身在國外的孩子和家長要當心安全。

這名女學生25日傍晚在加拿大卡加立（Calgary）一座購物中心逛街。母親H女士說，因為暑假遊學近尾聲，女兒想抽空買東西帶回台灣，當時母女倆還透過Line視頻討論商品樣式。

晚間7點多她搭公車回寄宿家庭，8點10分第一段公車到站下車，等待下一段公車時她向媽媽電話報平安。隨後她打電話和身處台灣的男朋友聊天，男友只聽到女友一聲尖叫，隨後電話斷線失聯。

H女士說，當收到女兒男友說出事的消息後心急如焚。「我們透過手機定位，發現她訊號一直停在定點沒有移動，從地圖上查詢是2441-2519 36 Street NE，的確在一個公車站牌附近，沒有人知道她怎麼了，我們都在台灣，深感求助無門。」

就在兵荒馬亂、急找人幫忙之際，H女士3小時候接到女兒電話，得知她在警車護送下回到了寄宿家庭。

H女士說，女兒在當地晚間約8時半等公車之際，遭人勒昏搶劫，未看到歹徒模樣，醒來時身邊已有警察。手機掉落在身旁20公尺處，背包和當天買的皮包和其他的衣服已無蹤影。

因為脖子上有明顯勒痕，身體虛弱的她隨後到醫院就診，折騰11個小時後檢查完畢，確定無大礙。

H女士表示：「應該是有善心人看到她昏倒路邊而報警。但想來真是可怕，很可能她會被勒死，也很可能她倒在路邊遲遲未被人發現。幸虧損失的只是錢財和護照證件。」

她說女兒已經很警覺了，「她一個人在路邊等公車時，就想到透過和親友通電話保持聯繫，也因此我們才能知道她出事了。」

H女士希望女兒的遭遇能喚醒其他在外留學的孩子多注意安全。「要隨時留意異常情況。我女兒當天並沒有買奢侈高檔貨，但畢竟獨自一人逛街，可能在購物中心就被人盯上了，看她拎著四大袋，成了下手目標。」

遇上劫財驚魂，H女士說：「我們並不會因此就認定加拿大是個危險國度，但對卡加立晚上8時多就有囂張歹徒在大馬路上犯案感到震驚。另一個不解的是，當地警察似乎對犯罪案件漠不關心，因為他們要女兒星期一才去正式報案，說星期一才有人能上班處理」。

加拿大卑詩省公益法律服務社團Access Pro Bono Society資訊官吉米言解釋：「加拿大警察和台灣警察處事模式不太一樣，台灣警察很重視社區聯繫和人情味，加拿大警察會覺得人身安全第一，等受害者身心平復一點再做詳細筆錄無妨。」

吉米言稱，即使受害者非加拿大人，也享同等權利。若覺得警方處理過程不妥，可以提出申訴，加拿大公務系統一向重視民意，對申訴案件不敢大意。

駐溫哥華辦事處第一時間得知此案亦立即提供協助。辦事處提醒國人，在加拿大西部遇到緊急事件，可撥打24小時急難求助電話1-604-377-8730。