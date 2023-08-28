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她生日喝一杯熱巧克力昏睡醒來全裸 攝影師在背後正想做這件事情

記者林孟潔／台北報導
(示意圖／ingimage)
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台灣一名徐姓男子3年前約女網友拍音樂專輯封面，在熱巧克力中下藥迷姦得逞，徐想以肛交再滿足性慾，驚動女網友報警提告，一、二審依藥劑強制性交罪判徐10年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

徐2019年4月透過交友軟體「TINDER」認識被害女子，2020年1月2日，透過LINE通訊軟體與女子聯繫後，以急需在工作室拍攝專輯封面的理由，邀對方到他位於台北市大安區的租屋處。

徐同日下午4時許，見女子抵達後，提供摻有「FM2」的熱巧克力飲品給對方飲用，女子一喝藥效發作，意識模糊，徐趁機脫去對方衣物性侵，之後徐著手想進一步肛交，被害人驚醒，採尿檢驗並報警處理。

法院開庭時，徐否認在巧克力飲品中放入「FM2」，還稱是明確徵得對方的同意，才與她性交，否認性侵。但女子證稱，2020年1月2日生日當天，徐要她幫忙拍音樂專輯封面，去徐住處，徐開始放音樂、拿熱巧克力給她喝，她喝了就睡著，後來男朋友打電話來醒來，發現自己已全裸躺在床上。

女子說，當時待她有意識時，精神狀況非常恍惚，發現自己是跪在床上，徐是站在她後面，她就轉過頭用英文問徐「Are you fucking my ass？」

法院認為徐枉顧被害人的信任，以拍攝音樂專輯照片為由，下藥性侵，對剛滿20歲的被害人身心造成陰影，惡性重大，審酌他犯後否認犯行，未與被害人和解，一、二審皆判刑10年，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，全案定讞。

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