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詐團扮幣商洗錢 檢察官用ChatGPT寫程式逮人

記者石秀華、張議晨／高雄28日電
高雄地檢署檢察官呂尚恩（右）足智多謀，行動力強，自寫程式，成功收押假幣商主嫌余姓男子；圖為呂尚恩和雄檢襄閱主任檢察官宋文宏（左）討論其辦案流程。(記者張議晨／攝影)
高雄地檢署檢察官呂尚恩（右）足智多謀，行動力強，自寫程式，成功收押假幣商主嫌余姓男子；圖為呂尚恩和雄檢襄閱主任檢察官宋文宏（左）討論其辦案流程。(記者張議晨／攝影)

詐團手法日新月異，為躲避查緝化身「假幣商」洗錢，轉帳交易時自稱購幣使用；高雄檢警和詐團鬥智過招，用最新科技ChatGPT寫程式追查，最後扳倒詐團成員，讓主嫌收押。

高雄地檢署檢察官呂尚恩偵辦詐騙案，發現「假幣商」案件增多，犯嫌藉此脫罪，很多案件因此查無洗錢實證獲不起訴；今年2月，一名廿多歲張姓女子求職帳戶遭利用，戶頭中一個月就有千萬金流，呂尚恩認為不單純，指揮警方偵辦。

檢警一個半月後破獲水房，金流達1.5億，查出主嫌應是35歲余姓男子，但余男在比特幣興起時就開始研究區塊鏈及國外交易所漏洞，長達10年經驗，要抓他並不容易。

假幣商錢包地址形同銀行帳戶，但在網路上只是一組代碼。呂尚恩對相關資訊一竅不通，索性自學程式語言，利用Python編成分析程式，再和二名承辦員警以ChatGPT輔助寫程式，3人合作，透過程式抓出幣流走向，摸清洗錢集團交易模式。

余男長期無業，靠洗錢致富，開保時捷、特斯拉名車代步，家中還有一輛撞壞的千萬元麥坎倫，家人都以為余是科技新貴，直到警方上門才知是詐團主嫌。

假幣商洗錢不只一樁，高雄檢警另偵破35歲孫姓男子以虛擬貨幣洗錢，孫男為躲避檢警追查，自學鑽研五本洗錢防制書籍，以妹妹當人頭，指揮11人在虛擬貨幣交易平台開帳號，將被害人匯入贓款層轉二至三手後，再進行虛擬貨幣交易，並製造第三人角色，掩飾贓款來源及去向。

檢警追查大半年，透過分析區塊鏈交易記錄，追蹤虛擬貨幣流動路徑，找到孫男交易資訊破綻，查出他一年多詐得8700餘萬，坐擁名車及二千多萬豪宅享樂。

詐團主嫌「苦讀」洗錢防制書籍與檢警鬥法，但「魔高一尺、道高一丈」，檢察總長邢泰釗事後南下慰勉，肯定檢警辦案精神。

虛擬貨幣 ChatGPT 特斯拉

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