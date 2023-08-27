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他不滿女友提分手在社群網站曝她露胸照 賠35萬逃牢獄

記者游明煌／基隆27日電
他不滿女友分手在臉書社群網站曝她露胸照，賠35萬逃牢獄。(記者游明煌／攝影)
他不滿女友分手在臉書社群網站曝她露胸照，賠35萬逃牢獄。(記者游明煌／攝影)

基隆市一名男子不滿女友提出分手要求，在臉書社群網站張貼女友露胸私密照片，並公布連結密碼，貼文權限設定為公開，讓不特定多數人均得觀覽。因賠償35萬元，女方和解撤告。法官依妨害風化罪判他拘役40天，可易科罰金，緩刑2年，免去牢獄之災。

基隆地院判決書指出，A男與B女原為男女朋友關係，男子因不滿女方提出分手，2022年10月17日，以網際網路供人觀覽猥褻影像之犯意，以網際網路連結某臉書社群網站，在該公開社團張貼其先前取得B女裸露胸部私密照片之連結。

因A男有公布連結之密碼，並將貼文權限設定為公開，使不特定多數人均得透過連結網路之方式加以觀覽，觸犯刑法以網際網路供人觀覽猥褻影像罪。

但他坦承犯罪，偵查中與被害人35萬元達成和解，被害人撤回告訴、同意檢察官給予緩起訴處分。法官審理認為，以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，以啟自新。

針對此裸露照事後要如何處理，法官說，依刑法第235條第3項規定：「文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之」，所謂「附著物及物品」，其範圍包括所有猥褻之文字、圖畫、聲音或影像得附著之物，如錄音帶、唱片、影片、膠捲、錄影帶、磁碟帶、光碟等。

法官說，張貼之裸露照片，其性質為電磁紀錄，與刑法第235條第3項所規定應沒收之有體物概念並不相符，告訴人、被告並均稱被告已移除該等貼文，因此影像不宣告沒收。

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