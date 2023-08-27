鬼月出意外 玩SUP沒穿救生衣 男落水溺斃

江姓男子前天在新竹縣峨眉湖玩立式划槳，沒想到卻意外落水，搜救人員26日在獅頭坪水域尋獲江男遺體。(圖：消防局提供)

苗栗江姓男子前天與同事一行10人，前往到新竹縣峨眉湖玩立式划槳（SUP）卻意外落水，搜救人員昨天在水底找到氣絕多時的江男，由於適逢民俗月，當地居民議論是「抓交替」。農田水利署苗栗管理處強調，該水域禁止民眾未經申請許可就下水，將加強巡視。

江男是家中獨子，從事婚禮布展工作，前天與同事到事發水域旁的咖啡 廳舉辦公司團建，一行人自行帶來SUP下水，詎料下午3點多，江男被友人目睹突然從板上向後摔倒，掙扎數秒就沉入水中，來不及搶救。

農水署苗管處表示，峨眉湖為大埔水庫蓄水區，禁止一般民眾未經申請許可從事水上活動，過去僅核可消防局水域訓練，或公務單位教育 活動。此次事發民眾未申請許可，私自攜帶遊具下水已違法，且事發地非主庫區，是距工作站五公里遠的上游河段。

苗管處坦承過去有零星發現民眾下水遊玩，多是口頭規勸，但民眾多是在假日偷偷下水，執法困難，未來若發現違法下水，將立即以水利法裁罰。

新竹縣府表示，峨眉湖早已公告為新竹縣危險水域，岸邊也都矗立有禁止戲水告示牌，除非是因比賽、訓練等原因向縣府申請，否則私自下水都違法。

當地居民指出，峨眉湖是新竹著名水上活動地點，有民間業者經營水上活動已久，七年前曾在相同位置發生男子騎水上摩托車溺斃失蹤，但只要是在地人，都不會想下水，因為水底淤泥非常厚，一旦落水就可能深陷其中，且峨眉湖水質混濁，上游農戶排放廢汙水優養化嚴重，不懂為何外地年輕人如此熱中前來玩水。

由於事發過程全被拍下，SUP教練鄞偉民看完影片表示，江男一行人不僅未穿救生衣，也未套腳繩就上板，沒了「生命線」，一旦落水便難以自救。