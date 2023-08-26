我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

零元購猖獗 洛市梅西百貨遭快閃 古龍香水被掃貨

中捷備用列車 遭2名不明人士闖入塗鴉

記者余采瀅、趙容萱／台中26日電
台中捷運列車前晚停放在高鐵台中站尾軌區，遭不明人士闖入塗鴉，兩節車廂大面積被噴上彩色英文字母。（圖／中捷公司提供）
台中捷運列車前晚停放在高鐵台中站尾軌區，遭不明人士闖入塗鴉，兩節車廂大面積被噴上彩色英文字母。（圖／中捷公司提供）

台中捷運綠線的備用列車前晚停放在捷運高鐵台中站尾軌區，遭2名不明人士闖入，兩節列車被大面積噴漆彩色英文字母，中捷公司已報警處理，將加強尾軌區監控，入侵軌道區已違反大眾捷運法，最高可處100萬元罰鍰。台中市烏日警分局表示，已鎖定2名可疑人士，全力追緝中。

被譽為「最美自強號」的台鐵EMU3000列車車廂，本月中旬遭人惡意塗鴉後，中捷備用車廂也遭塗鴉，原本簡潔的車廂，被噴上紅色、橘色、灰色、紫色的英文字母，汙損面積大，包含車廂到玻璃都有。

警方調查，昨天凌晨接獲報案，調閱監視器發現，2名嫌疑人前晚8點52分從台鐵新烏日站的月台軌道，進入終結的高鐵台中站尾軌區域，對停放的列車車廂噴漆塗鴉，停留約15分鐘，已成立專案小組鎖定嫌犯逮人。

中捷表示，發現列車遭塗鴉後，除報警外，立即派人檢修列車，確認車體未遭破壞，列車設備都正常，只是外觀遭塗鴉汙損。尾軌區有監視器，將加強監控，避免再次發生入侵事件，已修復遭破壞闖入的圍籬，也清洗遭塗鴉車廂，將配合警方調查，希望能盡快抓到嫌犯。

中捷強調，入侵軌道區已違反大捷法，破壞圍籬闖入涉及毀損與侵入土地，將提告追查。

議員陳淑華指出，捷運運輸安全第一，入侵軌道區嚴重危害捷運安全，捷運為專有路權、封閉式車道，夜間封閉禁止進入，民眾竟可以入侵，顯見捷運安全監控有漏洞，要求加強尾軌區監控，才能在第一時間就發現。

議員周永鴻說，塗鴉事件雖未造成車廂損壞，但中捷管理出現漏洞，要求檢討機房等重要場所防護機制，不要讓入侵事件再發生。

捷運 台鐵 字母

上一則

台灣3大產業回溫 台經院：最壞已過

下一則

蔡9月5日訪史瓦帝尼 王美花、陳其邁隨行

延伸閱讀

聯想到黑暴？食店「黃帽工人」塗鴉 被指違國安法遭抹去

聯想到黑暴？食店「黃帽工人」塗鴉 被指違國安法遭抹去
捷運頻傳毒品過量死 官員搭車尋對策

捷運頻傳毒品過量死 官員搭車尋對策
捷運董事長李正元 未登記說客被罰款

捷運董事長李正元 未登記說客被罰款
好萊塢千萬豪宅遭遊民侵占 破壞嚴重

好萊塢千萬豪宅遭遊民侵占 破壞嚴重

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
台北「季風」。(取材自米其林官網)

台2023必比登揭曉 阜杭豆漿、永康牛肉麵落榜

2023-08-24 02:25
苗栗縣前縣長徐耀昌宣布退出國民黨。(本報系資料照)

徐耀昌讚賴清德始終如一 稱藍營人選「能看嗎？」

2023-08-22 10:46
35名新住民子女前往鋒明集團DDK實習，體驗越南的職場生活。企業一再鼓勵學生回台後要繼續加強越南語，有朝一日回到越南進入管理階層。（駐胡志明市辦事處教育組提供）

新二代越南職場體驗 雙語能力是未來就業優勢

2023-08-20 05:02

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案