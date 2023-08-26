中捷備用列車 遭2名不明人士闖入塗鴉

台中捷運列車前晚停放在高鐵台中站尾軌區，遭不明人士闖入塗鴉，兩節車廂大面積被噴上彩色英文字母。（圖／中捷公司提供）

台中捷運 綠線的備用列車前晚停放在捷運高鐵台中站尾軌區，遭2名不明人士闖入，兩節列車被大面積噴漆彩色英文字母 ，中捷公司已報警處理，將加強尾軌區監控，入侵軌道區已違反大眾捷運法，最高可處100萬元罰鍰。台中市烏日警分局表示，已鎖定2名可疑人士，全力追緝中。

被譽為「最美自強號」的台鐵 EMU3000列車車廂，本月中旬遭人惡意塗鴉後，中捷備用車廂也遭塗鴉，原本簡潔的車廂，被噴上紅色、橘色、灰色、紫色的英文字母，汙損面積大，包含車廂到玻璃都有。

警方調查，昨天凌晨接獲報案，調閱監視器發現，2名嫌疑人前晚8點52分從台鐵新烏日站的月台軌道，進入終結的高鐵台中站尾軌區域，對停放的列車車廂噴漆塗鴉，停留約15分鐘，已成立專案小組鎖定嫌犯逮人。

中捷表示，發現列車遭塗鴉後，除報警外，立即派人檢修列車，確認車體未遭破壞，列車設備都正常，只是外觀遭塗鴉汙損。尾軌區有監視器，將加強監控，避免再次發生入侵事件，已修復遭破壞闖入的圍籬，也清洗遭塗鴉車廂，將配合警方調查，希望能盡快抓到嫌犯。

中捷強調，入侵軌道區已違反大捷法，破壞圍籬闖入涉及毀損與侵入土地，將提告追查。

議員陳淑華指出，捷運運輸安全第一，入侵軌道區嚴重危害捷運安全，捷運為專有路權、封閉式車道，夜間封閉禁止進入，民眾竟可以入侵，顯見捷運安全監控有漏洞，要求加強尾軌區監控，才能在第一時間就發現。

議員周永鴻說，塗鴉事件雖未造成車廂損壞，但中捷管理出現漏洞，要求檢討機房等重要場所防護機制，不要讓入侵事件再發生。