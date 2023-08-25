稱車禍手殘 臉書比YA照露馬腳 詐400萬保險費判返還

女子涉嫌詐領保險理賠金被判刑且要返還400萬元理賠金。(本報資料照片)

嘉義縣唐姓女子因車禍經醫院救治後涉嫌佯裝手臂無法抬起、雙腳無法站立，瞞過醫師為她開具診斷證明書，據此向保險 公司詐得400萬元理賠金；保險公司發現她的友人臉書 竟然有唐女高舉雙手比YA姿勢因而提告詐欺 ；上訴台南高分院駁回判決詐欺取財罪確定，保險公司附帶民事要求返還400萬元保險理賠金。

唐女於2017年6月因交通事故，送往醫院救治，接受骨折復位固定手術，診斷為左肱骨幹粉碎性骨折、雙側恥骨骨折、左腓骨骨折、左腳大姆指骨折、硬腦膜下出血、左側腎臟血腫、左膝挫傷。同年11月回診時，經X光檢查結果顯示骨折已癒合、超音波檢查肩膀肌肉未破裂僅有發炎。她復診時，乘坐輪椅進入診間，涉嫌佯裝左手臂無法抬起、雙腳無法站立，醫生因無法判斷真實狀況，開立診斷證明書，唐女據此向保險公司申請理賠金400萬元。

2018年間保險公司發現唐女可以一手持助行器一手拿包包緩慢走上斜坡，懷疑她佯裝病情開始關注調查；在她友人臉書發布的照片中，看到唐女雙手高舉至耳朵上方比YA、雙手能同時拿物品、邊講電話步行下緩坡、雙手戴安全帽等，因此提告詐欺刑事附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償要求返還400萬元理賠金。

唐女辯解左手確實殘廢，也失去功能，連打荷包蛋都沒有辦法，經過手術，打的鋼釘也未打好，左上肢確實失去功能等。

案經台南高分院刑事判決唐女犯詐欺取財罪確定。保險公司附帶請求民事賠償。

嘉義地院判決，唐女實際上並無診斷證明書所載病症，仍以詐領保險金為目的行使記載與事實不符的診斷證明書向保險公司詐欺，故意以背於善良風俗的方法加損害於保險公司，負損害賠償責任，應返還400萬元，及至清償日止繳納利息。可上訴。