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掛羊頭賣豬肉 大量假羊肉流入市面 女攤商遭羈押

記者王長鼎、劉懿萱／新北25日電
新北市重寧海鮮號涉「掛羊頭賣豬肉」 檢警前往搜索並逮捕攤商楊姓兄妹及供貨的陳姓男子3人到案，新北地院裁准楊女羈押禁見，楊男及股東陳男二人則分別以20萬元及10萬元台幣交保。(圖：新北市衛生局提供)
新北市重寧海鮮號涉「掛羊頭賣豬肉」 檢警前往搜索並逮捕攤商楊姓兄妹及供貨的陳姓男子3人到案，新北地院裁准楊女羈押禁見，楊男及股東陳男二人則分別以20萬元及10萬元台幣交保。(圖：新北市衛生局提供)

大台北果菜市場攤商重寧海鮮號涉「掛羊頭賣豬肉」，新北檢警前天搜索重寧海產號倉庫及楊姓兄妹住處等地點，昨天再搜索三重區的上游公司，查扣手機、電腦、帳冊、客戶資料表等資料，檢方訊後向法院聲請羈押禁見楊女獲准，楊男及陳姓股東交保。

大台北果菜市場攤商重寧海鮮號專售冷凍食品和火鍋料，其中羊肉價格遠低於市價，日前被周刊爆出賣假羊肉，送驗SGS後發現羊肉根本不含任何羊肉成分，反而驗出豬肉成分，團膳、熱炒和火鍋店都是客戶，「掛羊頭賣豬肉」已讓大量假羊肉流入市面，甚至被眾多消費者吃下肚。

檢警追查，楊姓兄妹二人在新北市蘆洲區復興路大台北果菜市場，共同經營「重寧海產號」商鋪，主要販售肉品、海鮮；陳男則是南台國際企業社股東，負責處理販售肉品給楊姓兄妹。

檢方調查，2020年起，陳男依楊姓兄妹要求及訂購，販售混合豬肉的羊肉，或是完全不含羊肉的豬肉片，楊姓兄妹再以羊肉名義，販售給不知情消費者，形同「掛豬肉賣羊肉」。

新北檢指出，楊姓兄妹及陳男意圖欺騙他人，涉犯對商品虛偽標記罪、詐欺取財罪、違反食安法之販賣摻偽或假冒食品罪，檢察官過濾扣押事證後，認楊女有勾串共犯或湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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