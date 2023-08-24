中橫雙桶屍案 兇手3度判死被撤銷 最高法院：他70歲了

楊鴻儒犯中橫桶屍案死刑判決再度被撤銷。(圖：警方提供)

經營賭場的男子楊鴻儒想追求陳姓友人的女友，又不滿賴姓男子懷疑自己詐賭、揚言檢舉，8年前下藥迷昏陳、賴再塞入鐵桶棄屍中橫，楊三度被法院判死刑，但最高法院仍撤銷更一審死刑判決，發回台中高分院更審。

最高法院指出，楊鴻儒現今逾70歲，未來若有機會假釋出獄，年紀已超過90歲，是否有再犯可能性仍有調查的必要；再者，更一審僅告知殺人罪名卻未告知遺棄屍體罪名，沒有讓楊行使充分的防禦權。

另外，楊鴻儒聲請傳喚重要證人，但更一審傳喚2次證人皆未到庭，卻未拘提證人，且證人證詞也有調查未盡之處，故撤銷更一審死刑判決，再度發回更審。

楊鴻儒曾因強盜等案件判刑17年8月定讞，2012年假釋出獄；他和陳認識多年，得知陳的女友經濟狀況優渥，萌生貪念想追求對方，認為陳是個「阻礙」，假借邀約陳到南投國姓鄉遊覽訪友。

陳2015年6月26日晚上8時許騎機車到楊位於台中市的住處借住一晚，隔天楊開車載陳出發，途中讓陳吃下摻有安眠藥的餐食，再隨即駕車返住處，徒手將陳以頭下腳上的方式塞入綠色鐵桶，再持扳手拴緊桶蓋，使陳缺氧窒息而死。

楊事後聯繫兩名友人，一同搬鐵桶上車，載至花蓮縣秀林鄉台8線公路某處，再推落山谷，楊為故佈疑陣，同年月28日上午10時許再騎陳的機車到台中高鐵站附近公有停車格停放，假造陳自行騎車的行蹤。

楊鴻儒因麻將賭博認識賴姓男子，不滿賴懷疑自己設局詐賭，並多次透露欲對警方檢舉，且殺死陳後時隔多日無人聞問，認為可以瞞天過海，他假意邀約賴盡棄前嫌到台東旅遊，並表示欲協商賭資糾紛，賴不疑有他應允。

楊2015年7月12日開車載賴出發，途中以同樣手法讓賴吃下有安眠藥的飲食，待賴失去意識之後，開車返回住處，將賴以頭下腳上方式塞入鐵桶，再騎賴的機車到高鐵附近停放；楊要求看護母親的印尼 籍移工來幫忙壓鐵桶、搬上轎車後車廂，再夥同友人一起將鐵桶載至花蓮縣秀林鄉台8線公路，再推下山谷。