台積電主管不滿女同事早下班 開會爆料她病情 被判刑2個月

台積電沈姓主管在前年間開會時，對下屬告知林姓女工程師的病名，台中高分院今宣判，仍認定沈違反個資法，判刑2月，可易科。(本報資料照片)

台積電 一名女工程師在前年間執勤小夜班，因罹患「帶狀皰疹」，向沈姓主管請求提早下班，她事後請病假時，有檢附收據，沈男因而得知她生病，事後用軟體與同事開會時，將她的病告知與會人士，這名女工程師據此提告，二審今宣判，駁回上訴，依違反個資 法，判刑2月，得易科。

判決指出，年近40歲的沈姓男子是台積電位於中部部門主管，原告是他旗下的工程師，沈男先在前年3月中旬，寄送一封郵件給5名部門下屬，提及她將值小夜班，但她告知「身體虛不能熬夜」，沈男還告知同事「是她老人家凌晨一時前想要離開，有請她務必與你們當下協調，確定不需要她，再放她走」。

這名女工程師事後為向公司請假，因而檢附前往診所看病的收據，上呈沈姓主管簽核，沈男因而得知她罹患「帶狀皰疹」。

沈男在前年7月底時與多名部門下屬，利用通訊軟體開會時，向與會同事提及她有罹患帶狀皰疹一事。

女工程師認為沈男在前年3月、7月所做的事情，已造成她在同事間形成「為了小事請假」、「增加同事負擔」、「拖累團隊工作」的不良印象，也洩漏她個人隱私 ，因此向警方提告加重誹謗、違反個人資料保護法。

此案涉及加重誹謗部分，因已逾告訴期，檢方不起訴確定，但違反個資法部分起訴。

全案在台中地院審理時，沈男辯稱，她值班時沒有助理工程師，變成「一人要做兩人工作」，因此才跟同事提到她病名，讓同事知道她生病，目的是希望友人幫忙她，沒有損害她意圖。

不過一審仍認定，沈男向多名部屬告知她病名，已超越單純「處理」資料的行為，對她產生損害，構成違反個人資料保護法，依法判刑2月，可易科罰金6萬元台幣，全案上訴台中高分院後，今早駁回上訴，維持原判。