我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

NCC前專委火燒玉山2罪各判6月 還被求償2.88億

記者賴香珊／南投22日電
玉山主峰。(記者邱德祥／攝影)
玉山主峰。(記者邱德祥／攝影)

NCC前專門委員喬建中等5人，前年5月攀登玉山在杜鵑營地盜伐林木生火煮食，引發森林大火燒掉79公頃山林，南投地方法院宣判，喬等5人竊取森林主產物各判刑6月，併科罰金60萬元(台幣，下同，約1萬8791美元)，失火燒毀國家森林判刑6月至2月不等。林務局(現林務署)向喬等人求償2.88億元部分，移民事庭處理。

法官審酌5人非大規模竊取林木，且森林有一定恢復可能性，依法減刑及量刑，南投檢方表示不服，將上訴。

2021年5月15日，喬建中領隊，率朱俊銘及吳惠娟、彭淯汝、鍾明志攀登玉山，於禁生火的杜鵑營地燃火，釀延燒12天、達79公頃森林大火。事後，喬建中聲稱是踢倒爐火引起。

檢察官當時上山勘查，發現喬等人違法盜採林木生火煮食，釀山林浩劫，事後企圖掩蓋事實，依違反森林法起訴，請求從重量刑。

法院審理時，喬等5人均否認竊取森林主產物，失火燒毀森林僅喬一人承認；合議庭認為，5人均有撿拾林木協助生火，共享生火利益，引火後均未確實確認營火是否熄滅，最後造成森林大火燒毀國家森林，認定二罪均犯行明確。

唯喬等人未將所竊林木攜離營地變賣，以犯罪情節、被害森林主產物價值及竊得殘材仍遺留在原地等情形，與一般盜伐集團相比較輕微，依法減輕其刑，均判刑6月、併科罰金60萬元。

失火燒毀國家森林部分，喬、鍾兩人判刑6月，朱、吳、彭分處4月、3月、2月徒刑，得易科罰金。

移民

上一則

少將貪2800萬 掰用金爐燒掉 檢不信要求吐錢

下一則

新黨侯漢廷以無黨籍參選立委 北市在野陣營分裂

延伸閱讀

新聞評論／大案不辦小案重判 台灣司法奇幻現象

新聞評論／大案不辦小案重判 台灣司法奇幻現象
鏡電視上架 立委控7股東涉不實切結 批NCC不敢查

鏡電視上架 立委控7股東涉不實切結 批NCC不敢查
維州男童涉槍殺師 母認罪忽視兒童 10月27日公布量刑

維州男童涉槍殺師 母認罪忽視兒童 10月27日公布量刑
玉山升學講座 建議申請大學提早準備

玉山升學講座 建議申請大學提早準備

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
天降大禍 載毒劑火車俄州出軌 華商2工廠被迫慘烈關閉

天降大禍 載毒劑火車俄州出軌 華商2工廠被迫慘烈關閉