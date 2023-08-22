NCC前專委火燒玉山2罪各判6月 還被求償2.88億

玉山主峰。(記者邱德祥／攝影)

NCC前專門委員喬建中等5人，前年5月攀登玉山在杜鵑營地盜伐林木生火煮食，引發森林大火燒掉79公頃山林，南投地方法院宣判，喬等5人竊取森林主產物各判刑6月，併科罰金60萬元(台幣，下同，約1萬8791美元)，失火燒毀國家森林判刑6月至2月不等。林務局(現林務署)向喬等人求償2.88億元部分，移民 事庭處理。

法官審酌5人非大規模竊取林木，且森林有一定恢復可能性，依法減刑及量刑，南投檢方表示不服，將上訴。

2021年5月15日，喬建中領隊，率朱俊銘及吳惠娟、彭淯汝、鍾明志攀登玉山，於禁生火的杜鵑營地燃火，釀延燒12天、達79公頃森林大火。事後，喬建中聲稱是踢倒爐火引起。

檢察官當時上山勘查，發現喬等人違法盜採林木生火煮食，釀山林浩劫，事後企圖掩蓋事實，依違反森林法起訴，請求從重量刑。

法院審理時，喬等5人均否認竊取森林主產物，失火燒毀森林僅喬一人承認；合議庭認為，5人均有撿拾林木協助生火，共享生火利益，引火後均未確實確認營火是否熄滅，最後造成森林大火燒毀國家森林，認定二罪均犯行明確。

唯喬等人未將所竊林木攜離營地變賣，以犯罪情節、被害森林主產物價值及竊得殘材仍遺留在原地等情形，與一般盜伐集團相比較輕微，依法減輕其刑，均判刑6月、併科罰金60萬元。

失火燒毀國家森林部分，喬、鍾兩人判刑6月，朱、吳、彭分處4月、3月、2月徒刑，得易科罰金。