少將貪2800萬 掰用金爐燒掉 檢不信要求吐錢

國防部空軍少將、軍備局工程營產處長張大偉向廠商索賄，一審依貪汙治罪條例判他12年徒刑。台灣高等法院審理期間，張繳交了2800萬元。(本報資料照片)

國防部 空軍前少將、軍備局工程營產處長張大偉，利用福興營區改建案向中華工程索賄3000萬，中工得標後又加碼到4500萬元，實拿2800萬元，一審依貪汙治罪條例判刑12年。二審審理期間，台灣高等檢察署檢察官羅松芳要求「繩之於法的前提，就是把貪汙的錢拿出來」，否則沒有意義，張吐錢，羅說「大家的努力终究沒有白費」。

原台灣高等法院受命法官蔡如惠諭令張交出賄款，因應司法院行政訴訟新制上路，蔡如惠15日調任台北高等行政法院。高院 今證實張大偉先前已繳交800萬元、1400萬元，後再補足2800萬元。法界人士指出，雖然判決都會沒收或追徵犯罪所得，但日後不一定執行得到，被告自動交付，可能是被重刑給嚇到，希望法官看在「犯後態度」給予減刑。

空軍作戰司令部2017年以「興安專案」辦理「公館營區營舍整建統包工程」採購案，是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構，全案由國防部軍備局發包，張大偉是「興安專案」工程最高主管，中華工程以30億元得標。

新北地方檢察署起訴指出，張大偉在採購案公告隔日，暗示建築師孫文郁去找營造廠合作投標，孫拜訪中工前董座沈華養、中工，以「軍方可以幫忙」暗示索賄，行情是預算 總額的一成即3000萬元，中工認為有獲利空間，同意合作。

為使中工能順利投標，張大偉與標案承辦人商討提高建物每坪造價為11.6萬元，護航中工得標並增加獲利。中工得標後，張又獅子大開口，透過擔任白手套的九億公司負責人董俊褘將賄款提高到4500萬元。

中工為使標案順利進行，同意加碼，由董俊褘收受2800萬元，以柚子紙箱包裹、百貨公司禮盒袋包裝等方式，陸續轉交張大偉，其中200萬是給王姓中間人的酬謝，剩下1700萬賄款還沒付，就被檢調發現行收賄弊端。

新北地方法院審酌張大偉身為少將，卻為一己之貪收受高額賄賂，嚴重損害公務員廉潔形象、玷汙官箴、敗壞軍紀，致使中工公司受到4500萬損害，依公務員對於職務上行為收受賄賂罪判他12年徒刑。

檢察官羅松芳昨在臉書上表示，張辯稱贓款在2020年5月間於台中大甲岳父家，用燒金紙的鐵桶在屋頂上連續燒了2天、燒了2000萬，餘灰倒馬桶沖掉，另外600萬元拿來修繕房屋和支應生活。羅認為張前後收了2800萬元竟然沒繳回任何款項，推諉花光、燒光，事實上仍擁有貪汙巨款。

羅認為張大偉貪汙情節曲折，絲絲入扣，國家名器變成貪汙工具，不管張辯稱是犯貪汙、圖利或詐欺，就是要繳回前，否則開庭沒有意義，檢察官無法容忍被告擁有犯罪所得，服刑完畢回頭享受犯罪所得。