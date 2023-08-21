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惡男21年犯8起入室性侵案 法院以「無法控制獸慾」形容他

記者王聖藜／台北報導
涂姓慣竊去年被警方逮捕。（本報系資料照片）
涂姓慣竊去年被警方逮捕。（本報系資料照片）

61歲男子涂明朗犯下8起侵入住宅性侵案，逃亡21年去年再犯落網，一審重判26年8月，目前羈押；檢察官另控涂犯1件侵入住宅竊盜未遂罪，法官懷疑涂如既遂，女被害人也可能慘遭辣手催花，判涂有期徒刑1年10月。可上訴。

涂明朗逍遙法外21年，多次侵入住宅性侵、竊盜，2022年5月，他在台北市大安區潛入住宅竊取520萬元現金被捕，警方比對DNA確認涂至少犯下8起住宅性侵案，一審重判涂。

檢方另案起訴指出，涂2014年8月28日凌晨3時50分，自台北市中山區某集合公寓旁防火巷沿1樓遮雨棚往上攀趴至5樓，開啟未上鎖的客廳窗戶，侵入竇姓女屋主的住處客廳行竊，不過，他因驚動竇女飼養的狗狂吠不止，吵醒竇女，涂見狀逃離。

女屋主報警處理，警方在客廳地板發現可疑襪子紋，採得DNA建檔存參，2022年5月19日涂因另侵入住宅竊盜及性侵案，由員警採集涂的口腔唾液生物跡證送檢驗，經比對與襪子紋的DNA-STR型別相符，將涂移送法辦。

涂審理時認罪，法官認為，涂行為時仍值壯年，侵入住宅欲竊取財物，毫不尊重他人財產權，破壞社會治安，影響居住安寧，行為不足取。

法官認為，涂犯下侵入住宅行竊期間，另犯多件侵入住宅竊盜或強制性交案，觀察其他案件情節，不乏侵入住宅行竊因見房內有女性而強制性交，更有被害人是未滿14歲的少女，顯見涂幾乎無法控制其「獸慾」。

判決說，竇姓被害人為女性，幸因家中犬隻狂吠製造壓力促使涂逃離現場，但涂已對竇女居住安穩造成高度風險，可想像竇女所生的恐懼，長期無法弭平。

判決書指出，考量涂於警詢時坦承犯行，偵訊時無視生物跡證的鐵證否認犯行，審理時才再坦認，難謂態度良好，審酌涂自述高中肄業，羈押之前提供場所供人打麻將為生，判刑1年10月。

性侵 DNA

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