遭揉胸問「愛不愛老師」 台大4性騷受害人控機制失靈

民進黨立委范雲（中）與兩位台大遭性騷當事人及多位學生代表，共同呼籲台大校方應重視性平案件，妥善處理。(記者曾原信／攝影)

MeToo風暴延伸進台大校園，有受害人遭宿舍輔導員性騷擾 ，校外申訴跟騷成立，校內性平調查卻不成立，受害人個資 疑似外洩；也有多名受害人遭同一名教授揉胸、熊抱，逼問「愛不愛老師」，性平調查建議停聘3年，校教評會卻決議僅停聘一年。立委范雲今天與4名台大校園性騷擾被害人召開記者會，指控台大校方性平處理不及格，藐視性平專業，縱容性騷文化，導致學生權益嚴重受損，並呼籲教育部 針對台大違法情事立即開罰。

受害人Ａ同學指出，自己是學生宿舍幹部，卻受到宿舍輔導員性騷擾，儘管向校外申訴跟蹤騷擾成立，警察局也核發書面告誡，校內性平調查、申復卻都判定性騷擾不成立。她也提到，台大校長、性平會主委陳文章事發後竟致電指導教授，表示「事情鬧大對老師也不好」，校長洩露個資，讓她哭了一整晚，她也傳訊息向指導教授道歉，校方明顯違反性平法第22條的保密原則，不尊重人性尊嚴。

受害人林姓同學則表示，台大公衛學院黃姓副教授曾在2019、2020年對研究室多名研究生性騷擾，該師常以「美式風格」自居，時常講黃色笑話、擁抱同學，甚至有同學長達一年遭揉胸、揉臀、熊抱，甚至逼問「愛不愛老師」。該師最後遭性平會建議停聘3年，台大校教評會卻僅決議停聘一年，受害人提出申訴，校方卻說調查、處罰是分權體制，申訴只能一次卻遭駁回，從此申訴無門。

林姓同學說，該師原是其指導教授，性平調查中，自己也沒有指導老師，學校也沒有處理，僅說若未拿到當事人簽名放行就無法更換指導教授，最後拖了3個月，向性平會提出要求後才成立。她認為，校方應保護學生受教權，卻反讓學生受到更大的傷害。

另一名受害人Ｄ雖非台大學生，但因論文主題選定台大教授擔任其共同指導教授。Ｄ同學表示，該名教授曾向他表示「台灣處女特別多」、「曾在一門課跟3位學生上床」，某次在工作中被要求前往教授住處拿文件，儘管教授知道學生為已婚身份，卻仍被教授壓在牆上欲上下其手，事隔多年看到MeToo延燒，校方卻未積極處理這起案件，不知還有多少學弟妹深陷風險中。

范雲表示，台大校方洩漏學生隱私，未主動提供學生保護措施、給予學生必要協助，恐已違反性別平等教育法。另外，校方性平事件處理也不合格，教評會更有師師相護、輕放狼師之嫌，對學生已造成二度傷害。她呼籲，台大不該違法侵害學生權益，更不該藐視性平專業，縱容性騷文化，並呼籲教育部應針對台大違法情事立即開罰。

台大政治系教授黃長玲也聲援學生，她表示，台大早期仍是性平龍頭，時至今日卻不符合體制期待，校長應承擔台大性平環境最大責任；台大公衛系副教授官晨怡也提到，事件爆發後想接住驚惶的學生，但能做的有限，要保護學生也綁手綁腳，這也反應台大性平機制失靈，事發後也缺乏完整配套支持方案，讓老師能保護學生，呼籲校方妥善面對性平機制失靈的問題。