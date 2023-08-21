妻開心喊懷孕 夫三條線「早就結紮了」醫勸好好處理

蘇信豪醫師透過顯微鏡觀察，男子送驗的精液裡是否有精蟲在活動。(記者吳慧芬／攝影)

殘酷的真相。高雄一名30歲男子去年做了結紮術，自此與老婆性愛「不設防」，但老婆最近卻告知他懷孕了，男子急著就醫，但醫師一看他的精液「清清如水」，完全沒有精蟲，女伴受孕機會微乎其微，為免頓成「綠光罩頂」的男子承受不了打擊，醫生委婉告知「好好處理，我們一個月後複驗」，但男子再也沒回診。

收治男子的泌尿專科醫師蘇信豪表示，這名男子去年在他院做結紮手術，日前透過診所line諮詢指想檢驗精液，稱明明去年做了結紮術，但「老婆這個月晚了5天還沒來，驗孕一次是兩條（紅線），所以想再確認（精液裡）是不是還有精蟲？」

蘇信豪說，他回男子只需拿罐子送精液來送檢即可，男子卻直接衝到診所掛號，說「想直接弄清楚」，當場DIY出一罐精液，他把男子的精液，放在顯微鏡下觀看，「完全沒有精蟲」，這代表去年結紮手術很成功，而沒有精蟲的精液，讓女伴懷孕機會「微乎其微、幾乎是零」。

蘇信豪看著一臉鐵青，在診間等待結果的男子，委婉告訴他，裡面確實沒有驗到精蟲，「沒有關係，就好好處理，我們1個月後複驗」，但男子再也沒有回診。

蘇信豪表示，一般男性結紮手術成功率超過99%，每千人只有1至2人可能自行「再接通」輸精管，所以結紮手術後，會建議男性在3個月內排空16次，如果3個月後回門診檢查，精液內沒有精蟲，才能不戴套性愛。

蘇信豪說，沒有精蟲的精液，女伴受孕機會微乎其微，「（男子戴綠帽），我心裡大概也有底，一個月後再回來驗，也會是一樣（沒有精蟲）」，只是男子之後再也沒有回診。

蘇信豪指出，其實像男子這類「綠光罩頂」案例，偶爾可見，除上述男子之外，最近也有位40多歲結紮多年男性，同樣是因太太懷孕，就醫要求驗精液，最後驗嘸精蟲，「我也是要他遇到了，就和太太『好好處理』。」