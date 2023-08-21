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罪證不足 被控盜領老董4658萬 看護逆轉無罪

記者張議晨／高雄21日電
高雄高分院更一審認為，游男病逝前意識清楚，朱女罪證不足，逆轉判無罪。(本報資料照片)
高雄高分院更一審認為，游男病逝前意識清楚，朱女罪證不足，逆轉判無罪。(本報資料照片)

朱姓女子擔任游姓傳產老董看護10年，被控在游男癌末病逝前，將他名下18筆定存單共4658萬元(台幣，下同，約145萬9410美元)解約轉到自己帳戶，被發現才歸還，另涉盜領1400餘萬元存款。一、二審依偽造文書判朱女2年徒刑，但高雄高分院更一審認為，游男病逝前意識清楚，朱女罪證不足，逆轉判無罪。

律師郭晏甫說，朱女雖獲判無罪，但4658萬元已匯回游男帳戶，加上游生前所立約定書非遺囑，在他死後委任關係已終止，朱女要憑約定書內容再討回這筆巨款，恐怕不容易。

判決指出，朱女2006年起擔任游男看護，後來發生「黃昏戀情」同居，游男也會帶朱女參與社團活動，朱女自稱「游太太」，對外不避嫌。

2017年10月，游男稱「不想留給兒女」，請律師撰寫約定書，隔月15日在病榻前簽字，授權朱女領走存款並將不動產移轉至朱女名下；隔天朱女到農會解除游男4658萬元定存，轉入自己帳戶。

農會認為有異，跑到醫院確認游男狀況，要求朱女將這筆定存又匯回游男帳戶，游家屬認為朱女先前就曾取走郵局及其他銀行存款共1400餘萬元，懷疑朱女趁游男癌末意識不清盜領，提告詐欺和偽造文書。

一、二審均認定朱姓女子未經游男授權盜領游男定存，否則不會在農會發現又將巨款匯回，依偽造文書罪判刑2年；至於取走郵局、銀行1400萬元部分，判無罪。

案經最高法院撤銷有罪部分，更一審認為，游男面對律師、農會職員、醫師等人詢問均意識清楚，能微笑、點頭，醫師也未依子女要求開立無自制能力及意識不清診斷書，本於「無罪推定」、「罪疑唯輕」原則，改判朱女無罪。

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