慶生惡搞 壽星遭綁車頂 播放生日歌遊街

台中市蔡姓男子19日被友人綁在彩繪轎車上，沿途播放歌曲慶生，警方到場查處。(取材自臉書)

台中市警方在前晚獲報，有男子被綁在一輛有卡通彩繪的「痛車」上，沿途在西屯區西屯路行駛時，播放生日歌，警方不敢大意，出動多人到場查處，查明為慶生惡作劇的活動，不過該輛塗裝車輛，車牌已被註銷，警方依法移置車輛，也讓此場惡搞的慶生活動宣告結束。

第六警分局西屯所在前天晚間8時許獲報，西屯區西屯路有名男子，被綁在一輛有卡通「我們這一一家」的一輛「痛車」上，沿途播放生日歌，警方擔心有人遭妨害自由，因此派出多人到場查處。

經查，被綁車頂上的蔡姓男子（25歲）是當天壽星，友人以此惡作劇的方式，替蔡男慶生，沿途播放歌曲，不過因為太過招搖，才會有人報案。

警方確認此案是慶生惡作劇，但查出該輛車為註銷車輛，也依違反道交條例，當場拖吊移置保管、扣繳牌照，也嚴正告誡現場參與者，不要再有類似行為滋生事端。

第六分局分局長賈立民表示，民眾嬉鬧應拿捏分寸，避免滋擾他人，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

經查，所謂「痛車」是源自日本 文化，將動漫 作品人物，以彩繪或貼紙方式，裝飾在車身上，常見於機車、汽車或大型車輛。