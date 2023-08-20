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上億毒品藏汽車傳動軸 7嫌泰國落網

記者廖炳棋／台北20日電
刑事局與泰國肅毒總局合作，在曼谷萊卡邦區一處住宅，查獲14公斤大麻與1公斤安毒，估計市價上億元。（記者廖炳棋／翻攝）
刑事局與泰國肅毒總局合作，在曼谷萊卡邦區一處住宅，查獲14公斤大麻與1公斤安毒，估計市價上億元。（記者廖炳棋／翻攝）

潛逃泰國的台灣陳姓毒品通緝犯，與同樣跑路到泰國的通緝犯合作，合資上百萬元購買14公斤大麻與1公斤安非他命，藏在汽車傳動軸內，打算空運來台，市價上看億元，刑事局與泰國警方合作，前天上午泰國警方攻堅，在曼谷逮捕陳男及同夥共7人。

警方日前偵辦一起毒品郵包案，逮捕台灣買家後，溯源幕後操控運毒賣家藏匿泰國，追查後發現首腦是34歲的台灣陳姓毒品通緝犯，刑事局與泰國曼谷都會警察總局、泰國肅毒總局等單位共組專案小組查緝。

台、泰警方多次開會，前天上午7點多，泰警先在曼谷萊卡邦區1處住宅，查獲陳男及李男兩人，當場發現10多支汽車傳動軸，分別內藏約600克安非他命及14公斤大麻。

當天10點多，泰警又在曼谷挽那縣另一處住宅，逮捕提供毒品的曾姓男子及其泰籍女友、還有同住1處的林姓、朱姓、陳姓男子等同夥，現場查獲K他命、1粒眠及毒咖啡包。

台、泰警方這次合作逮捕6名台人及1名泰國人，6名台人全是通緝犯，多因詐欺、毒品等罪遭台灣通緝，由於泰國只要通報及符合規定就能持有及使用大麻，因此陳男想從泰國販運大麻到台灣，賺取鉅額價差。6名台灣人將在泰國接受審判，未來執行完畢，再遣返回台由我方進行司法調查。

泰國 毒品 通緝

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