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台毒梟在柬坐牢 疑雇美黑幫劫囚脫逃

記者陳宥菘／綜合20日電

柬埔寨日前傳出公然劫囚，被柬埔寨依販毒罪判處52年刑期的陳信翰，17日戒護就醫時遭蒙面武裝歹徒劫走，先前一度傳出陳男為中國大陸籍，經證實陳男實為台籍。當地警方調查發現，全案似是陳男自導自演的「被劫囚」戲碼，截至19日，柬國警方已逮捕七名嫌犯，全來自美國，但陳男還在逃亡，柬警表示將與鄰國警方密切合作緝捕到案。

據柬埔寨華文媒體「柬中時報」報導，45歲的陳信翰2009年2月因涉重大販毒案被捕，先後被判處52年徒刑，近日他向獄方宣稱自己牙痛，被安排到當地一家牙科診所治療，結果發生有五名身穿黑衣的蒙面武裝歹徒襲擊獄警、劫囚事件。

負責緝毒工作的柬埔寨國家警察總署副總監莫基都表示，案發後，警方在18日凌晨和當晚在金邊先後抓捕包括六男一女劫囚嫌犯，其中六名男子是柬裔美國籍，另名女子是華人，並持有美國護照。

莫基都指出，被捕七名嫌犯都住在美國洛杉磯、長灘市，警方懷疑他們是美國黑幫分子，「我們仍在調查他們是否飄洋過海，專門來劫走囚犯」。

報導引述柬埔寨國家警察總署消息人士指稱，劫走囚犯事件的幕後首腦就是陳信翰。

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