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台版「無雙」案 美工男偽造500元鈔 仿真度高

記者廖炳棋／台北19日電
田嫌製作的偽鈔相當精良，幾可亂真。（記者廖炳棋／翻攝）
田嫌製作的偽鈔相當精良，幾可亂真。（記者廖炳棋／翻攝）

電影「無雙」描述一名畫家投身偽鈔犯罪的故事，刑事局日前偵破台版「無雙」案，逮捕有美術專長的田姓男子偽造數百張500元新台幣，並交易給毒販，利用販毒管道流到市面，全台24家金融機構從今年3、4月起，發現近18萬元的500元偽鈔流通，台北地檢署訊後依妨害國幣懲治條例、偽造貨幣罪聲押田男獲准。

田男製作的偽鈔精良，以雷射雕刻機自製印鈔母版，先以兩張宣紙夾一張棉紙，壓出反光防偽線及浮水印，隨後正反面多層套色，偽鈔若不用驗抄機或手仔細觸摸，肉眼難分辨，仿真度相當高，中央銀行發行局發文刑事局請求協辦。

警方指出，田男畢業於高職美工科系，平時醉心油畫創作，他試做偽鈔後，發現自己有此才能，今年春節前後開始製作偽鈔，並以三張500元偽鈔換一張500元真鈔比例，交易給認識的毒販，毒販明知是偽鈔，仍透過販毒管道，將偽鈔流出。

田男發現民眾與店家比較會注意千元鈔票真偽，100元及500元鈔票就隨便收取，由於100元偽鈔牟利空間小，因此專門製造500元偽鈔；田男也認為，透過販毒管道流出偽鈔比較不會被發現，因此找認識毒販合作。

田男藏身新北市三芝租屋處製作偽鈔，期間交付300多張500元偽鈔給毒販，台北地檢署偵辦毒品案時，意外從查扣購毒贓款中發現六張500元偽鈔，指揮刑事局偵辦。警方發現，中央銀行提供偽鈔序號，與檢方扣案偽鈔序號相符，鎖定田男涉案。

警方15日拘提搜索田男，起獲印表機、雷射雕刻機等設備及材料，還發現他的油畫作品，但田男說詞避重就輕，遭裁定羈押。

毒品 貨幣

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