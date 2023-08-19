台中港貨櫃美籍女屍仍是謎 冰存9月火化後美方領回

去年11月16日台中港一個空櫃內發現一具美國籍女性遺體。（本報資料照片）

台中港貨櫃場去年11月16日開箱一個空櫃時驚見裡頭倒臥一具美國籍女子遺體，身上雖有證件但因死亡多時外觀難以辨認，檢方解剖相驗、採集指紋，確認身分且因飢餓脫水死亡，以「相」字案結案，因美國函請司法互助，中檢檢察官同意後，遺體已由家屬領回火化，結束長達九個月冰存。

台中港警隊今年11月16日獲報，台中港32號碼頭經驗櫃員開櫃檢查卸船空櫃，發現櫃內有一具女性屍體，依據身上皮夾內證件，確認是41歲美國籍堪薩斯州 女性。

經檢視死者頭髮金色，遺體腐爛已出現屍水、脫水情形，研判死亡20多天，不排除女子在美國因不明原因進入貨櫃，漂流沒幾天因窒息死亡。

台中地檢表示，17日獲報相驗並檢察官、法醫再解剖複驗，期間由美國警方協助提供可能對象之指紋，經內政部 警政署刑事警察局比對鑑定，確認死者身分為美國籍女性。

中檢說，相驗結果確認死者死亡原因為處於封閉貨櫃中，未進食多時導致飢餓脫水死亡，排除在台遇害可能性，全案以「相」字案件結案，經台中高分檢核備。

另檢察官指示警方封存貨櫃並進行現場採證後，持續透過警政署駐美人員聯繫美方，以利美方啟動相關調查。

中檢說，後來美方函請台灣司法互助，檢察官同意請求後，雙方於法務部國際及兩岸法律司檢察官見證、台中港務警察總隊員警協助，依序在8月10日、11日完成司法互助程序，死者遺體、所有遺物均由死者家屬代理人受領，完成台灣偵查程序，後續由美方司法偵查。