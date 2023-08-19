我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

私吞64箱軍用罐頭 馬祖岸巡5官兵遭起訴

記者蔡家蓁／連江19日電
士林地檢署偵辦海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校等人侵占隊部罐頭案，18日偵結依貪汙治罪條例、刑法收受及搬運贓物等罪嫌起訴7人。（圖：聯合報讀者提供）
士林地檢署偵辦海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校等人侵占隊部罐頭案，18日偵結依貪汙治罪條例、刑法收受及搬運贓物等罪嫌起訴7人。（圖：聯合報讀者提供）

士林地檢署偵辦海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校等人侵占隊部罐頭案，昨偵結依貪汙治罪條例、刑法收受及搬運贓物等罪嫌起訴七人，兩名在押被告將移審法院審理；金馬澎分署昨天表示，有關涉嫌侵占公物部分，經檢察官複訊後，三人遭法院裁定羈押禁見，分署依「陸海空軍軍官士官任職條例」規定，將涉案羈押三人予以停職處分。

全案於今年馬祖駐防官兵在沙灘上寫下「馬防伙房沒有肉」而曝光，引起社會關注，士林地檢署肅貪專組介入偵辦後，認林等人涉犯貪汙治罪條例之侵占公用財物罪、刑法收受及搬運贓物罪，昨偵結起訴涉案七人。

起訴指出，海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校參謀主任、曾姓少校後勤官、余姓士官長、張姓上士、曾姓上士等五人，夥同林姓中校在台的鄭姓、潘姓友人，多次將供給岸巡隊隊員時用的副食罐頭，偷天換日更換包裝，侵占入己，並從馬祖隊部庫房私運至台灣本島住處，供自己或不知情親友食用。

針對這起涉及貪污治罪條例之侵占公用財物罪案，金馬澎分署表示，此案是海巡署接獲檢舉後主動查察，並移送法務部廉政署偵辦，目前仍遭羈押之前林姓中校、張姓上士等兩人，已依「陸海空軍軍官士官任職條例」、「陸海空軍軍官士官服役條例」，於7月21日核予免職及停役處分；其餘涉案人員均全部調整為非主管職務，並追究相關人員考監不周責任。

金馬澎分署表示，守法是海巡機關的主流文化，不法案件多為自清或檢舉，針對少數害群之馬，金馬澎分署秉持「毋枉毋縱、決不護短」之原則，全力配合審檢調查；另已修正副食罐頭領用審核機制，持續落實各項管控，並強化各級考核及法紀教育，嚴防類案再生。

教育

上一則

郭台銘不組黨 批柯侯對不起主流民意邀喝咖啡公開辯論

下一則

台版「無雙」案 美工男偽造500元鈔 仿真度高

延伸閱讀

我的衛勤預官役生涯

我的衛勤預官役生涯
網路借貸無力償還 澎防部上士拿軍中機密抵債判五年

網路借貸無力償還 澎防部上士拿軍中機密抵債判五年
台陸軍上士借錢養女友 還不起竟交「極機密」資料償債

台陸軍上士借錢養女友 還不起竟交「極機密」資料償債
基隆彈藥庫砲彈爆炸 2士官重傷 7輕傷

基隆彈藥庫砲彈爆炸 2士官重傷 7輕傷

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18
陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜罹罕病被酸「稱要死一直沒死」曝最新病況創「美最長存活紀錄」

2023-08-15 03:43

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢