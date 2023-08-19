私吞64箱軍用罐頭 馬祖岸巡5官兵遭起訴

士林地檢署偵辦海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校等人侵占隊部罐頭案，18日偵結依貪汙治罪條例、刑法收受及搬運贓物等罪嫌起訴7人。（圖：聯合報讀者提供）

士林地檢署偵辦海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校等人侵占隊部罐頭案，昨偵結依貪汙治罪條例、刑法收受及搬運贓物等罪嫌起訴七人，兩名在押被告將移審法院審理；金馬澎分署昨天表示，有關涉嫌侵占公物部分，經檢察官複訊後，三人遭法院裁定羈押禁見，分署依「陸海空軍軍官士官任職條例」規定，將涉案羈押三人予以停職處分。

全案於今年馬祖駐防官兵在沙灘上寫下「馬防伙房沒有肉」而曝光，引起社會關注，士林地檢署肅貪專組介入偵辦後，認林等人涉犯貪汙治罪條例之侵占公用財物罪、刑法收受及搬運贓物罪，昨偵結起訴涉案七人。

起訴指出，海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校參謀主任、曾姓少校後勤官、余姓士官長、張姓上士、曾姓上士等五人，夥同林姓中校在台的鄭姓、潘姓友人，多次將供給岸巡隊隊員時用的副食罐頭，偷天換日更換包裝，侵占入己，並從馬祖隊部庫房私運至台灣本島住處，供自己或不知情親友食用。

針對這起涉及貪污治罪條例之侵占公用財物罪案，金馬澎分署表示，此案是海巡署接獲檢舉後主動查察，並移送法務部廉政署偵辦，目前仍遭羈押之前林姓中校、張姓上士等兩人，已依「陸海空軍軍官士官任職條例」、「陸海空軍軍官士官服役條例」，於7月21日核予免職及停役處分；其餘涉案人員均全部調整為非主管職務，並追究相關人員考監不周責任。

金馬澎分署表示，守法是海巡機關的主流文化，不法案件多為自清或檢舉，針對少數害群之馬，金馬澎分署秉持「毋枉毋縱、決不護短」之原則，全力配合審檢調查；另已修正副食罐頭領用審核機制，持續落實各項管控，並強化各級考核及法紀教育 ，嚴防類案再生。