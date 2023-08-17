殺警犯易寶宏獲准服外役監 疑承辦人員放水

夜店殺警案主嫌易寶宏在外役監返家期間喝酒、替特種行業宣傳，日前解送花蓮監獄服刑。(本報資料照片)

犯下台北市夜店殺警案的易寶宏獲准到外役監服刑，因返家探視期間違規被移解花蓮監獄 ，矯正署及法務部政風小組查出，他曾施用毒品 ，外役監遴選時卻漏勾，讓他順利通過遴選，懷疑並非單純行政疏失，不排除有作業人員隱匿資料，廉政署分案依貪汙等罪偵辦。

矯正署調查，易寶宏申請服外役監審查表格的「再犯風險」欄，漏勾有毒品相關紀錄，易因而申請獲准，直到上月11日解回一般監獄，已在外役監服刑474天。

矯正署副署長楊方彥說，台北監獄承辦人2021年12月到任，2022年第一次承辦業務造成疏失，易寶宏曾有毒品觀察勒戒紀錄，相關資料有判決書附卷，但承辦人只看到判決書正面，造成在審查表上誤勾。

他說，審查表除由承辦人勾選，主管應覆核，但主管沒查清楚，台北監獄原本決定處分兩名承辦人申誡，現在再加議科長責任，議處案退回北監，已責成北監盡速再開考績會處理。

法務部表示，易寶宏在外役監服刑期間違規後，法務部政風小組會同矯正署調查遴選程序，上月8日請台北監獄提供書面資料，三度前往北監查訪，先行政懲處失職人員，再進行刑事究責。廉政署昨證實正式分「廉立」案號查弊，由肅貪組主責，依偽造文書、貪汙圖利罪調查，廉政官先期調查後，會再決定報請檢察官指揮偵辦。

易寶宏因殺警案被判刑9年確定，2022年3月25日獲准在武陵外役分監執行，他返家探視期間違反嚴禁飲酒等應遵守事項，移解花蓮監獄執行，喪失假釋資格。矯正署追查遴選過程，發現疑有弊端。

法務部長蔡清祥說，要求矯正署對遴選過程嚴格把關，處理易寶宏申請案的台北監獄承辦人行政責任部分，矯正署已進行了解，刑事責任移請調查，都要查明清楚；目前遴選外役監由各監所先初核，再由矯正署審查，外役監條例雖三讀通過，但有關行刑累進處遇、遴選辦法、受刑人返家探視辦法還要處理，法務部已召開兩次修法會議，昨舉行第三次。