「卡痛」像抹茶 高雄港攔截轉運美179公噸毒品

三級毒品「卡痛」外型、味道形同抹茶，但已被台灣列為三級毒品。(記者張議晨／攝影)

高雄檢調與海關聯手，陸續在高雄港攔截要運往美國的七只貨櫃，起獲三級毒品 「卡痛」逾179公噸，台灣市價估達新台幣363億元(約11.3億美元)，為台灣歷年破獲最大宗毒品運輸案。該批毒品僅藉由高港轉口，台灣查無嫌犯人，檢方已簽結，但毒品要全數銷毀。

「卡痛」是東南亞 熱帶植物，葉子含有的帽柱木鹼作用如同嗎啡，有提高性慾、止痛、提神效果，但具有成癮性，長期或大量服用恐致死；「卡痛」樹葉磨成粉末後，外觀、味道形似「抹茶」，查緝困難，台灣四年前列為三級毒品，美國部分州也列為管制藥品。

今年4月間，關務署掌握一批自印尼出口貨櫃，申報資料疑為我國列為毒品的「卡痛」，通報調查局航業處，由雄檢指揮，等貨櫃「落地」開櫃查驗，在首批兩只貨櫃中發現54公噸卡痛。

檢調原懷疑有毒梟企圖以「AB櫃」方式掉包運毒輸入台，但深入追查發現高雄港僅是轉口，最終目的地為美國洛杉磯 、邁阿密港口，之後又查獲五只「卡痛」貨櫃，總重達179公噸。

檢調事後循台美合作機制通報美方，據了解，美國目前僅六州將「卡痛」列為毒品，若轉口入美，有可能仍會以合法方式流入市面，台灣因不允許港口成為毒品轉口點，台美雙方最後達成默契，這批「卡痛」交由台灣負責查扣。

行政院長陳建仁昨南下慰勞辦案人員，美方緝毒局、國土安全署等單位也有駐台人員到場，西方臉孔引人注目；由於全案並無台灣犯罪嫌疑人，雄檢先行簽結，裝載卡痛的貨櫃因進入我國港口，依法沒收，擇期銷毀。