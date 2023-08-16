「最美英文老師」 疑教髒話遭電視台開除

有「最美英文老師」稱號的Peggy被指曾教說髒話，才上主播台就被開除。(取材自Instagram)

小S 節目《小姐不熙娣》班底，有「最美英文老師」稱號的Peggy（Peggy Chen）被「鏡週刊」報導電視台高層看到她曾在個人頻道教外國人講髒話的影片，上主播台短短時間就被電視台開除，對此，Peggy經紀人回應並對部分內容做出澄清。

據「ETtoday星光雲」報導，經紀人表示Peggy是國外大學畢業，但非美國，她因興趣自學英文，並透過個人頻道與網友分享有趣的內容，希望能讓大家覺得學英文是有趣的，主要用意並非要教大家說髒話。

經紀人也表示，Peggy在電視台期間盡力做好工作，很感謝過往夥伴們的幫助，後續雙方仍保持友好關係。

鏡週刊報導，有「最美英文老師」封號的網紅Peggy Chen準備轉行當藝人，而且過去疑因教英文髒話，遭電視台開除因而主播夢碎。對此Peggy的經紀公司回應：「在播報的5個月期間都是戰戰兢兢，且竭盡全力做好每一件事情，很感謝所有同事、夥伴的教導和協助。」也解釋了其他的相關細節。

比如經紀公司另外強調，Peggy Chen的該則「英文髒話」影片，主要不是要教大家說髒話，表示：「除了語文教學外，只要出國，就會喜歡分享各國的事物讓大家知道，希望讓大家覺得學習英文是有趣的，也可以讓更多外國人用趣味的方式學習中文，也許該則影片使用的字眼也比較強烈，但絕非要教大家說髒話。」

另外Peggy Chen也解釋大學沒在美國唸，是在其他的「外國」；然後因為喜歡英文靠著自學，將英文好玩有趣的部份拍成影片、與眾人分享而已。跟電視台後續沒合作？經紀公司也有解釋：「都與電視台也都保持友好關係。」並說有請她授權過網路影片。