我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

「最美英文老師」 疑教髒話遭電視台開除

台灣新聞組╱綜合16日電
有「最美英文老師」稱號的Peggy被指曾教說髒話，才上主播台就被開除。(取材自Instagram)
有「最美英文老師」稱號的Peggy被指曾教說髒話，才上主播台就被開除。(取材自Instagram)

小S節目《小姐不熙娣》班底，有「最美英文老師」稱號的Peggy（Peggy Chen）被「鏡週刊」報導電視台高層看到她曾在個人頻道教外國人講髒話的影片，上主播台短短時間就被電視台開除，對此，Peggy經紀人回應並對部分內容做出澄清。

據「ETtoday星光雲」報導，經紀人表示Peggy是國外大學畢業，但非美國，她因興趣自學英文，並透過個人頻道與網友分享有趣的內容，希望能讓大家覺得學英文是有趣的，主要用意並非要教大家說髒話。

經紀人也表示，Peggy在電視台期間盡力做好工作，很感謝過往夥伴們的幫助，後續雙方仍保持友好關係。

鏡週刊報導，有「最美英文老師」封號的網紅Peggy Chen準備轉行當藝人，而且過去疑因教英文髒話，遭電視台開除因而主播夢碎。對此Peggy的經紀公司回應：「在播報的5個月期間都是戰戰兢兢，且竭盡全力做好每一件事情，很感謝所有同事、夥伴的教導和協助。」也解釋了其他的相關細節。

比如經紀公司另外強調，Peggy Chen的該則「英文髒話」影片，主要不是要教大家說髒話，表示：「除了語文教學外，只要出國，就會喜歡分享各國的事物讓大家知道，希望讓大家覺得學習英文是有趣的，也可以讓更多外國人用趣味的方式學習中文，也許該則影片使用的字眼也比較強烈，但絕非要教大家說髒話。」

另外Peggy Chen也解釋大學沒在美國唸，是在其他的「外國」；然後因為喜歡英文靠著自學，將英文好玩有趣的部份拍成影片、與眾人分享而已。跟電視台後續沒合作？經紀公司也有解釋：「都與電視台也都保持友好關係。」並說有請她授權過網路影片。

小S

上一則

賴清德：無論「疑賴論」或「疑美論」 都企圖影響大選

下一則

賴清德出席巴拉圭總統就職 與美內政部長交流合影

延伸閱讀

台灣美女主播爆祕戀 執行長男友竟被拍到和別人開房

台灣美女主播爆祕戀 執行長男友竟被拍到和別人開房
西畑大吾假髮變裝 傳在主播香閨過夜

西畑大吾假髮變裝 傳在主播香閨過夜
誰說他靠大S養？具俊曄首爾豪宅曝光

誰說他靠大S養？具俊曄首爾豪宅曝光
具俊曄首爾豪宅內部曝光 中國網友：誰說光頭沒有錢

具俊曄首爾豪宅內部曝光 中國網友：誰說光頭沒有錢

熱門新聞

3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
財政部公布7月進出口統計，出口衰退已「連11黑」。圖為高雄港貨櫃港船隻。（本報資料照片）

新聞評論／台進出口亞洲最差 別假裝榮景一片充闊撒錢

2023-08-11 02:27
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現