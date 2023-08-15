我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

「連身條款」判合憲 35死囚翻盤失敗

記者王宏舜、林孟潔／台北15日電
台南市殺警奪槍案讓死刑存廢再度被熱議，38名死囚因聲請大法官釋憲而遲未執行，大法官14日認定其中35人聲請的「連身條款」合憲。(本報資料照片)
台南市殺警奪槍案讓死刑存廢再度被熱議，38名死囚因聲請大法官釋憲而遲未執行，大法官14日認定其中35人聲請的「連身條款」合憲。(本報資料照片)

35名死囚主張更二審上訴最高法院後都由同一法官審理，質疑最高法院分案實施要點俗稱「連身條款」和刑事訴訟法等規定違憲，聲請解釋、補充司法院釋字第178號解釋。憲法法庭昨認定連身規定未違反憲法保障訴訟權意旨，判合憲。

不過憲法法庭認為法官於再審或非常上訴程序應自行迴避，不得參與審判，刑事訴訟法未明文規定，相關機關二年內應修法。

本號判決共併52案審理，只有犯詐欺的郭泰慶、傷害父親致死的黃志豪，因聲請再審法官是作成確定判決法官，憲法法庭指郭可請求檢察總長提起非常上訴，另廢棄最高法院對黃的刑事裁定、發回。其餘聲請人請求駁回，卅五名死囚無法由判決獲得救濟。

最高法院分案實施要點規定「案件經二次發回更審，再上訴第三審（更二連身條款）」及「重大刑事案件發回更審再行上訴案件（重大連身條款）」應由原同一承審法官審理，38名關押死囚有35人質疑造成審判不公。

憲法法庭指出，刑事訴訟法第17條第八款規定「法官曾參與前審之裁判」，應自行迴避、不得執行職務，指的是法官就同一案件的審級救濟程序「曾參與下級審之裁判」，不包括「曾參與發回更審前同審級法院之裁判」。釋字第178號「刑事訴訟法第17條第八款所稱推事曾參與前審之裁判，係指同一推事，就同一案件，曾參與下級審之裁判而言。」的解釋，也不必補充或變更。

憲法法庭指出，無論是「更二連身」或「重大連身」條款，符合事前訂定、一般適用要求，且有助提升裁判效率、促進終審法院統一裁判見解。更二連身條款在案件的前三次上訴，都是以電腦隨機分案決定承審法官，重大連身條款案件也至少在第一次上訴第三審時隨機分案，符合法定法官原則。

35名死刑犯以最高法院「連身條款」聲請釋憲判決合憲後，現有38名死囚均以「死刑」條文有違憲之虞，聲請憲法訴訟，救濟程序尚未終結，法務部仍無法執行死刑。

法務部指出，去年至今五度函詢司法院死囚聲請釋憲理由、審理進度、有無暫時處分停止執行裁定等，目前38人仍有其他不同聲請憲法訴訟理由，法務部尊重憲法法庭職權，基於權力分立原則，在司法救濟程序終結前，無法送部長蔡清祥令准執行。

刑事訴訟 詐欺

上一則

新聞眼／死刑存廢踢皮球 被害家屬受折磨

下一則

藍批民進黨綠能政治資本金流 諷雲豹能源投資眼光準

延伸閱讀

黎智英等7人上訴成功「組織未經批准集結」罪名撤銷

黎智英等7人上訴成功「組織未經批准集結」罪名撤銷
移民取得公民權 不應有捷徑

移民取得公民權 不應有捷徑
4：3 伊州最高法院：攻擊性武器禁令合憲

4：3 伊州最高法院：攻擊性武器禁令合憲
鴉片止痛藥「奧施康定」和解案 最高法院暫時擋下

鴉片止痛藥「奧施康定」和解案 最高法院暫時擋下

熱門新聞

3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
財政部公布7月進出口統計，出口衰退已「連11黑」。圖為高雄港貨櫃港船隻。（本報資料照片）

新聞評論／台進出口亞洲最差 別假裝榮景一片充闊撒錢

2023-08-11 02:27
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現