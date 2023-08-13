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遠嫁到台灣反覆受暴十多年 3紙保護令護不了她

記者林琮恩／台北13日電
長期遭受到暴力對待的小梅（化名），與家暴丈夫對簿公堂長達一年半，爭取孩子監護權的結果竟是「共同監護」。(記者葉信菉／攝影)
長期遭受到暴力對待的小梅（化名），與家暴丈夫對簿公堂長達一年半，爭取孩子監護權的結果竟是「共同監護」。(記者葉信菉／攝影)

小梅來自中國大陸東北，在韓國長大，自嘲說韓語都帶著東北腔。九年前她在網路上結識經營中古車生意的台商丈夫，雙方閃婚後回台居住。原以為從此生活將幸福無虞，小梅沒想過，這是她受暴的開始，反覆受暴多次、保護令核發三份以上，她始終不信任社工口中的「庇護機構」。

半推半就下帶著年幼孩子進入新北一處緊急短期庇護中心，並輾轉在勵馨基金會位於林口社宅的長期、家戶式庇護中心落腳。小梅說，自己終於看到脫離受暴生活的一線生機。

小梅說，最早受暴是在十多年前，當初並未報案，憑著東北女孩的強悍性格，想先靠自己解決，逃回娘家或韓國，也未訴請離婚。最嚴重是生產完那次，小梅被從二樓樓梯推下，頭部重創縫了多針、鼻梁骨斷裂。

「大概是聖母情懷，讓我覺得可以改變這個人，選擇一次次隱忍」。小梅說，每次原諒換來的是丈夫下次施暴的變本加厲，她逃到韓國，期間數度輕生，「婚離不了，人生又無法好好前進」，痛苦到夜夜難眠。

後來她帶兒子再次回到台灣，丈夫施暴情形不減，孩子也成施暴對象，小梅帶著兒子東躲西藏，社工苦勸，她才進入緊急短期庇護中心。終於，她不必再擔心丈夫敲房門，在社工協助下秘密將孩子學籍轉出，一切慢慢步上正軌。

為爭取獨立生活的權力，她鼓起勇氣與丈夫對簿公堂，卻被法官質疑為何帶著年幼的台籍孩子逃到韓國，甚至要求她不准在法庭中落淚。小梅感嘆，台灣就連法官都沒有性別暴力涵養，且監護權官司一打就是一年半，卻換得共同監護的結果。

家暴法對加害人懲罰低，不少嚴重暴力行徑，僅有一紙保護令，這就是讓台灣家暴層出不窮的原因，她無奈地說「台灣這麼小、人口那麼少，但暴力指數卻那麼高」。

庇護 家暴

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