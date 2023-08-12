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冬山慈濟祖宮阻止拆違建 搬神明坐鎮

記者陳敬丰／宜蘭12日電
宜蘭縣府建設處出動3輛怪手，強行拆除冬山慈濟祖宮。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣府建設處出動3輛怪手，強行拆除冬山慈濟祖宮。記者陳敬丰／攝影

宜蘭冬山慈濟祖宮大面積違建，縣府多次勒令停工無果，昨派出3輛怪手拆廟；廟方為阻止拆除，放貨櫃阻擋，並把神明搬進廟裡坐鎮，經協調後不再阻止，但仍未將神明請出，信徒跪地上淚喊不要，建設處表示，不可能取消拆除，會確保信徒安全，遺憾廟方不願遷出神像，但會盡量避開。

慈濟祖宮斥資2億餘元興建，樓地板面積約1750坪，供奉保生大帝，廟齡約60年，地方上香火頗盛，2020年新廟動工，位處特定農業區，是違規建築，縣府7月發函要求改善，10月相關單位會勘，隔月開罰30萬元，後續兩度勒令停工，並依違反區域計畫法、建築法將時任主委蕭惠文送辦，宜蘭地院判執行有期徒刑6月，得易科罰金每日新台幣1000元。

蕭惠文蓋意堅決，仍未停工，縣府忍無可忍，日前宣布將強拆，廟方搬出貨櫃與神明阻擋；縣府第一次強拆碰上颱風暫停，昨天動員98名警力維安，出動3輛怪手與數輛板車，按預定計畫強行拆除。

信徒跪在廟前的田地中，看著廟被拆除，不禁悲從中來，高呼「不要」。

廟方表示，主委已經換人，希望能再給機會申請核可，建設處長潘亮宇回應，公家單位勸導開罰數次無果，拆除行動早就排定，斷不可能取消。廟方擲筊詢問神像是否願意移出，未獲首肯；建設處並未退縮，上午8時半許拆除，從偏殿開始，3輛怪手將屋簷、牆體依序拆除，揚起煙塵與土石。

潘亮宇表示，為保信徒安全，暫時不會拆到鐵皮屋小廟一側，此外神像還在廟中，也會盡量避開，但機械無情，若真的傷及也無法負責；今年縣府拆除違建預算只有新台幣119萬元，難以完全拆除，會在人力物力許可下將廟體拆到不堪使用為止。

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