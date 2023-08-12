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遊泰被下藥擄緬詐騙 逃脫摔下半身不遂回台

台灣新聞組／綜合12日電
高雄一名男子獨自前往泰國清邁旅遊，卻在酒吧被下藥帶往緬甸詐騙園區，為逃出失足墜樓。（翻攝自全球反詐騙組織「GASO」／YouTube）
高雄一名男子獨自前往泰國清邁旅遊，卻在酒吧被下藥帶往緬甸詐騙園區，為逃出失足墜樓。（翻攝自全球反詐騙組織「GASO」／YouTube）

全球反詐騙組織「GASO」揭露，一名台灣遊客在泰國遭下藥迷昏帶往緬甸果敢強迫從事詐騙，跳樓脫逃摔癱住院，幾近半身不遂，只能坐輪椅移動。最後透過「GASO」和當地台商援助，支付醫藥費、贖金等30多萬台幣，在上周終於被救回台灣。終於在上周被送回台灣，接受更進一步的治療。

本報系聯合報報導，刑事局國際科指出，被害人是高雄市27歲王姓男子，他4月赴泰國旅遊，在清邁旅館與友人喝酒被下藥迷昏帶到緬甸果敢詐騙園區，王男不願，從七樓跳下逃脫摔傷尾椎、腿部骨折，在當地醫院接受治療。

TVBS報導，王姓男子講述這段恐怖經歷：「只能假裝配合才不會被打，從頭到尾都想逃，一刻都不想待。」他說，被送進該詐騙園區後，想盡辦法想離開，好不容易在某天主管們出去玩的時候，夥同其他約15名員工，將床單綁在一起變成逃脫用的繩子，並將鐵窗剪破後往外牆掛，想藉此從七樓爬下去，在逃脫過程不慎失足墜樓，因此被詐騙集團嫌犯送往園區內的醫院治療，男子說，「當時醫生說『你的尾椎、小腿都斷了碎了』。」不過好在男子當時逃生時身上有帶現金，他藉此賄賂醫院保安，才成功打電話給在台的家人求救。

另據中時新聞網報導，「GASO」總監Simon指出，聯繫緬甸台商協助後，該男子才沒有被詐團帶走，醫療費、贖金皆由台商們負擔，本月好不容易將王姓男子送回台灣進一步治療。GASO提醒，赴泰國旅遊卻被綁架到緬甸詐騙園區的類似事件，今年台灣就有三例，所幸目前已全數救回。

詐騙集團 緬甸 泰國

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