涉200億地下匯兌 88會館負責人自泰遣返

「八八會館」事件關鍵人郭哲敏（中），因涉洗錢、詐欺逃逸海外，10日在刑事局、調查局人員押解下返台，特勤隊員持槍在旁戒護。（記者黃仲明／攝影）

涉及巨額地下匯兌洗錢逃亡的「小明」郭哲敏藏身泰國 首都曼谷，上月27日被泰國警方逮捕，昨在警調重重戒護下遣返 回台，兩單位事先敲定「一人一邊」，由調查處和刑事局各派一輛車重兵移送新北地檢署，訊後檢方聲請羈押禁見。郭涉地下匯兌洗錢案、行賄警方貪瀆兩案，分別由新北、台北地檢署偵辦。

回顧郭案，檢警調掌握，郭與同樣從事地下匯兌洗錢、博弈的「華少」鍾興樺合作，2018年經營線上博弈集團，指派手下進行地下匯兌洗錢，由親信杜韋蓁擔任大帳房，後來郭又勾結詐騙集團 ，2020年與創立PG Talk的三蘆角頭「鱸鰻」林秉文合作，讓郭能將詐騙所得的PG點數，在PG Talk上兌換成台幣或虛擬貨幣，藉此洗淨詐騙所得，新北檢依違反銀行法等罪起訴林秉文共18人。

調查局又查出郭哲敏地下匯兌經手200億餘(台幣，下同)，初估獲利1億餘，檢調偵辦中。檢調另查出，郭為掌握檢警掃蕩地下匯兌情資，與林秉文在台北市信義區開設高檔招待所「88會館」，邀約檢察官、警大前校長陳檡文等高階司法人員飲宴。但因郭常旅居國外，會館交由下屬「Andy」李銘展、李冠濰管理，後來郭因故與兩人鬧翻，還打斷李冠濰的腿，而鍾興樺也因分潤和郭齟齬。

李銘展與李冠濰和郭鬧翻後投靠鍾興樺，鍾與警政署前政風室主任、現任高檢署檢察官黃錦秋以及時任刑事警察局副局長黃建榮交好，眾人策畫由李冠濰具名向黃錦秋檢舉郭哲敏洗錢，再由黃錦秋找來新北地檢署檢察官王涂芝偵辦。未料全案發動偵查後，警政高官出入有女陪侍的招待所畫面流出，引爆「88會館之亂」，更陸續爆出郭哲敏與政商往來綿密等案外案。

郭哲敏在檢警搜索前，疑有人通風報信提早離境。他的台灣護照遭到註銷，他透過管道買到一本柬埔寨護照，據了解，郭逃亡海外時多次持買來的柬國護照往返柬、泰，都沒被兩國警方查獲。他在藏身泰國曼谷期間，調查局透過泰國移民局在郭的住處將其逮捕。由於郭熟知不少檢警與「88會館」股東往來秘辛，有人擔心郭返台爆料，希望泰國將郭遣送柬國，引發角力戰。

台北地檢署接獲告發，針對警方疑似收受郭哲敏賄賂、包庇郭涉嫌擄人案部分偵辦；另郭在檢警搜索前疑有人通風報信提早離境，以及偵辦地下匯兌是否有檢警涉嫌收賄的部分，由新北地檢署調查。

新北市調查處昨派出機動站緝毒組調查官組成的北區風險應變小組成員，搭配M4A1突擊步槍，荷槍實彈戒護郭遣返。郭哲敏解送地檢歸案後，先和律師碰面律見長達三小時，直至昨晚八時許才開偵查庭訊問。