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台美農貿逆差37億美元攀新高 業者：僅福利政策難競爭

記者彭宣雅／台北9日電
根據農貿統計，台灣對美進口農產品依賴日深，去年逆差額攀升到37億5540萬美元，創新高。圖為民眾挑選美國牛肉。（記者林伯東／攝影）
根據農貿統計，台灣對美進口農產品依賴日深，去年逆差額攀升到37億5540萬美元，創新高。圖為民眾挑選美國牛肉。（記者林伯東／攝影）

農業部長陳吉仲剛訪美回台，除了參加APEC糧食安全部長會議，也推銷台灣農產品。不過根據農貿統計，自從中國大陸對台下農產品禁令後，美國不論出口與進口均已成為台灣最大農產貿易國，但不管是台灣整體農產貿易或與美貿易，農產貿易逆差都在擴大中，對進口農產品依賴日深。農業部則說，進口值增加與通膨、匯率上揚有關。

根據農貿統計，大陸2021年起對台下各項農產品禁令後，該年台灣出口到美國的農產貿易值雖提升到9億2407萬美元，但也從美國進口39億5412萬美元的農產品，逆差達30億3005萬美元；去年逆差額攀升到37億5540萬美元，創新高。

自美進口的農產品中，又以畜牧業飼料所需的黃豆、玉米、小麥為主，以及雞豬牛等肉品，又或是馬鈴薯、蘋果、桃子、櫻桃等農產品。

農業部國際司副司長洪曉君表示，台灣與美國的農貿逆差擴大，主要是台灣向美國進口大量黃小玉，但黃小玉價格持續上揚，加上通膨、匯率增加，直接影響進口農產品價格，後續將持續努力擴增台灣農產品的出口市場。

不僅台美農貿逆差擴大，台灣整體農產品2021年出口值56億6918萬美元，進口值則達180億9397萬美元，逆差達124億4248萬美元；去年因為出口值減少、進口值增加，整體逆差更攀升到152億3483萬美元。

農業部說，未來會持續採取多元行銷方式，開發外銷新產品、新市場與新通路，以提升國產農產品外銷量值，增加農民收益。

不過農產貿易業者林裕紘表示，農業部政策完全錯誤，沒有產業政策，僅有福利政策，如何面對全球化的競爭。由於產業會有取代性，當進口產品愈來愈多，可能會加速台灣縮小的速度。

「水果政治學」作者焦鈞表示，觀察近年因健身風潮，台灣人對於白肉雞需求大增，過去可能進口與國產比例為四比六，現在可能五五波，會不會因此走向大型一條龍的農企業生產併購，中小型的肉雞場即有可能面臨生存危機。

農業部 匯率 健身

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