殉職警遺孀 遭吸毒么兒家暴 打到眼出血

前台北縣殉職小隊長林安順遺孀，獨力撫養3名子女長大，卻遭吸毒么兒家暴，打到眼出血。施暴的林姓男子被移送後，檢方聲請羈押獲准。(記者黃子騰／翻攝)

26年前查緝毒品 不幸遭槍殺殉職的前台北縣刑警大隊小隊長林安順，遺孀王婦獨自拉拔3個小孩長大，前天卻傳出她在家中遭染毒26歲小兒子家暴 ，打到眼出血，就連王婦正在聲請保護令期間，仍二度施暴。警方逮捕施暴逆子，依傷害罪嫌移送，檢方訊後聲請羈押獲准。

因林男有反覆施暴情形，警方立即由家防官向法院聲請緊急保護令，法院昨天上午7時核發緊急保護令，明確要求林男「不得對被害人實施身體或精神上的侵害或騷擾之行為。」

1997年10月9日，林安順任職台北縣警局刑警隊小隊長，接獲販毒線報，前往中和查緝嫌犯時遭到槍擊，不幸殉職，留下王姓妻子及3名幼兒；王婦為謀家計，到警察局擔任工友，含辛茹苦扶養3名子女長大，直到去年才退休 。

殺警案纏訟多年，凶嫌陳達民與李得陽最後判無期徒刑定讞，逃過死刑；林安順外甥賴大為向警方說，舅舅好好一個家被毀了，被殺時小兒子剛出生沒多久，長大後覺得司法不公，上高中就說要「加入幫派幫爸爸討回公道」，從此混跡陣頭還染上毒癮，身背多項前科，去年還曾在餐酒館與人口角持刀砍傷對方；疑因是長期吸毒，性格變成具有攻擊傾向。

警方調查，前天凌晨1時許，林男在家中毆打母親，王婦臉部擦挫傷、右眼結膜出血，不堪遭兒子施暴，驗傷後前往轄區海山警分局聲請暫時保護令；當時警方詢問王婦是否提告傷害時，王婦因不忍兒子背上刑責，表示不願提告。

不料前晚11時許，林男再度在家中對母親施暴，還揚言「我要每天凌虐妳」；王婦驚慌絕望，再打電話報案，警方到場就說要對兒子提告傷害，員警立即以傷害現行犯逮捕林男。