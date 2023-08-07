苗栗赫見1家5口陳屍車內 最小才4歲

苗栗縣獅潭鄉一處偏僻農路旁6日有民眾發現可疑車輛，警方到場發現2名大人3名孩童陳屍車內，遺體已明顯腫脹，研判死亡約有5天，經調查確認身分為1家5口。（中央社）

31歲傅姓男子、26歲巫姓妻子與3名稚齡兒女，昨天上午被農民發現陳屍在苗栗縣獅潭鄉產業道路旁轎車內，遺體均已腐爛發出惡臭，死亡多日。3名小孩年僅7歲、5歲、4歲，疑被父母帶上絕路，警方未找到遺書，原因不明，檢方指示解剖釐清。

據了解，5人陳屍處位於獅潭鄉八角林偏僻農路，人跡罕至，昨天清晨6時許1名筍農要上山工作，發現該轎車停在路旁傳出惡臭，覺得奇怪，上前查看見車內躺著人，嚇得報案。

員警到場，發現車上五人均已死亡，傅姓男子坐在駕駛座、妻子坐在右前座，三名小孩擠在後座，五人遺體均已腐爛，死亡至少五天；警方初步研判疑似在車內吸入廢氣導致一氧化碳中毒。

警方調查，傅男一家5口今年2月才從苗栗搬到桃園市中壢區租屋居住，上月31日回苗栗縣大湖鄉老家，向家人借轎車外出，曾到便利商店購物，親友沒感覺有異狀；警方搜尋車內及5人桃園住處都沒找到遺書，臉書 一切正常，桃園市社會局也表示無通報紀錄。

傅家大女兒今年升國小，次子就讀幼兒園，幼女尚未就學；傅男居住地與戶籍並不相同，當地里長表示傅男曾說是為了女兒上小學「寄戶口」。

鄰居表示，傅男開大貨車為生，巫女在檳榔攤上夜班，一家人感情融洽，有聽說車貸、借款，但金額不多，完全不像有尋短跡象；檢察官 昨天傍晚相驗後，認為原因不明，指示擇日解剖。

大湖鄉長黃惠琴說，與死者一家人是苗栗老鄰居，傅姓夫妻平時對孩子照顧有加，常一起上街採買東西，三名小孩也都很有禮貌，家庭和樂，完全看不出異狀，令她難以相信。