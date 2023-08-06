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「高燒腹瀉掛急診」桃園知名越南麵包攤超過422人食物中毒

記者曾增勳／桃園即時報導
中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」攤商爆發食品中毒案，市府衛生局勒令停業開罰。（圖：衛生局提供）
中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」攤商爆發食品中毒案，市府衛生局勒令停業開罰。（圖：衛生局提供）

台灣桃園市中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」攤商爆發食品中毒，民眾陸續出現身體寒顫、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症症，市政府衛生局截至今天上午統計通報個案續增達422人，尚有16人住院中，該局表示，調查分析後研判業者違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，決定處新台幣54萬元罰鍰，同時啟動東南亞即時食品（冷食）稽查專案，全面稽查市內攤商食品安全。

知名中壢龍岡忠貞市場「阿箴越南法國麵包」攤商，許多民眾購買食用瀝似發生集體食物中毒症狀，從最初統計個案數從60人暴增至昨天340人，衛生局統計通報達422 人，針對症狀者問卷調查243人，統計229人吃下該攤法國麵包，出現身體寒顫、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉症狀，部分民眾檢出沙門氏菌，該局勒令業者停業，依違反食品安全衛生管理法規定裁罰54萬元，並依相關規定移送桃園地檢署偵辦。

衛生局追蹤住院民眾統計，住院人數從昨天13人增加至16人，分別在桃園市、新北市8家醫院住院治療中，該局派專人主動電話關心健康並提供諮詢，很多民眾反映「希望業者能夠道歉及賠償」。 該局表示，經查該業者有投保產品責任險，業者表示會委由保險公司協助後續理賠事宜，中央健保署亦將依規定執行代位行使損害賠償請求權，及有關消費者與業者溝通賠償事宜。

該知名麵包攤停業中，針對該店爆發食物中毒後，許多網友紛紛刷負評評論，也有該店忠實顧客表示，該店好不容易累積的商譽，及移民飲食亮點，希望不是因為老闆個人私慾遭受衝擊，畢竟「移民在台灣真的很不容易」。

網友紛紛留言，、「一顆星都不想給，東西好吃是沒錯，但衛生這麼差…8/2買的，隔天開始上吐下瀉+發燒，已經三天了，也不見減緩，真的是一輩子的陰影」、「食物中毒…上吐下瀉3天了….太痛苦再也不會去吃了，可惜了這麼好吃的排隊美食」、「真的太誇張了，全家四個人吃高燒腹瀉2天後掛急診，感染指數高達200，住院打抗生素，通報衛生局，一定要嚴懲」、「08/02吃完越南法國麵包 直接食物中毒欸 會不會太誇張 你叫我父親節怎麼過？可以改名叫越南沙門氏桿菌麵包了」、「8/2那天和同事一起訂購了7份，結果 7個人全都拉肚子、全身痠痛、發高燒⋯；有打電話跟店家反應，希望店家再更加注意」。

中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」攤商爆發食品中毒案部分檢出門氏菌，衛生局從重...
中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」攤商爆發食品中毒案部分檢出門氏菌，衛生局從重裁罰54萬元。（圖：衛生局提供）

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