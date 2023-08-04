坑投資人 樂陞前董事長許金龍判賠54億

樂陞前董事長許金龍。(本報資料照片)

樂陞科技前董事長許金龍，製造日商百尺竿頭公司有意收購樂陞的假象，事後併購案破局，坑殺2萬名投資 人；證券 投資人及期貨交易人保護中心提團體訴訟求償，台北地方法院判許金龍應賠償54億餘元台幣，可上訴。

法院判許金龍賠償金額中的52.9億元（台幣，下同，約1.67億美元）分別與百尺竿頭公司、負責人樫埜由昭、樂陞前顧問林宗翰、中國世紀華通總裁王佶、VBL公司負責人鄭鵬基、股市作手楊博智等人負部分連帶責任；許金龍另就內線交易部分，應單獨賠償1億餘元。

再者，樂陞前獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍、樂陞前代理董事長李柏衡、前財務長謝東波、安永會計師事務所、康和綜合證券免賠。

許金龍為讓樂陞科技股價不墜，2016年5月與樫埜由昭、王佶共謀，由樫埜由昭對外稱出資20％，創造百尺竿頭公司有意公開收購樂陞假象。投資人誤信公開收購方為日商，而非陸資，進而大量買股，但最終沒有完成公開收購交割，樂陞股票大跌。

刑事部分，更一審認為許金龍使投資人誤以為百尺竿頭公司資力充分，嚴重破壞證券投資市場秩序，去年11月依證券交易法8項犯行判10年徒刑，併科罰金6000萬元，沒收12億餘元，案件上訴最高法院審理中。

投保中心2016年替近2萬名投資人向百尺竿頭公司、樫埜由昭、百尺竿頭關係企業也是樂陞大股東的「Mega Cloud」等，提告求償46億餘元，因百尺竿頭公司等被告審理期間均未到庭，台北地院2017年全額判准，全案確定。

投保中心2017年間另向樂陞、許金龍及董監事、陳文茜、李永萍、尹啟銘等人求償逾39.59億元，當時是歷年來求償金額第三高 ；法院審理期間，訴訟對象、金額不斷擴充，被告增加百尺竿頭公司、樫埜由昭、王佶、楊博智、鄭鵬基、會計師事務所和證券公司等。