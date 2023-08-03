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猥褻、性侵11女童 跆拳道教練不認罪仍被起訴

記者柯毓庭／新北3日電
呂姓教練趁指導女童跆拳道的機會，對11名女童伸魔爪，時間長達4年，受害者多達11人，被新北地檢署起訴求處重刑。(示意圖／本報資料照片)
呂姓教練趁指導女童跆拳道的機會，對11名女童伸魔爪，時間長達4年，受害者多達11人，被新北地檢署起訴求處重刑。(示意圖／本報資料照片)

呂姓跆拳道教練藉教導，自2019年3月起猥褻、性侵11名女童，還以手機拍攝多張不雅照，偵查時只承認有做，但否認猥褻意圖，新北地檢署依加重強制猥褻、加重強制性交等罪起訴。

檢警調查，34歲的呂任職某道館永和分館多年，後來自立門戶，在北市另起爐灶，事發後已被拔牌勒令停業。2019年3月6日，呂在道館茶水間拉開當時年僅11歲的女童上衣，以手機拍攝裸照，他發現女童不知被猥褻，變本加厲在兩周後要求女童替他口交，並拍照記錄。

呂姓教練性侵、猥褻女童25次，接著又將魔爪伸向其他女童，直到今年1月初，呂的惡行在道館家長圈傳開，一名女童家長提告猥褻，檢警查扣他的手機才發現有大量的女童不雅照，還分門別類整理，統計受害者多達11人，犯罪時間長達近4年，女童多半因懵懂無知未拒絕。有一名女童雖反抗，仍無法阻擋，被多次猥褻還性侵得逞。

呂被拘提到案後不認罪，直到檢警拿出照片才坦承有與女童發生性關係，但堅決否認有猥褻意圖，稱平常與女童相處就是這樣的模式，行徑讓檢警怒批「很可惡」。

檢方考量呂姓教練為人師表，卻利用指導跆拳道機會，對懵懂無知的女童犯罪，讓女童身心受創、踐踏被害人家長信任與尊敬，且被害人數眾多、犯罪時間長達數年，加上他犯後否認犯罪、狡辯，依加重強制猥褻、加重強制性交等罪起訴，建請法院從重量刑。

性侵 跆拳道

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