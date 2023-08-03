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擔心晚上沒人顧帶去上班 13歲女兒與母同桌陪酒

記者陳俊智／桃園3日電
媽媽小吃店陪酒，13歲女兒也被推入坑，桃園地院判媽媽4月徒刑。(本報資料照片)
媽媽小吃店陪酒，13歲女兒也被推入坑，桃園地院判媽媽4月徒刑。(本報資料照片)

桃園一名母親甫出獄缺錢，晚上到小吃店坐檯陪酒，擔心兩名女兒沒人顧，即便深夜也將兩女帶在身邊，此舉卻導致年僅13歲的大女兒入坑，母女一度同桌陪酒，局面尷尬。桃園地院昨天依意圖營利媒介少年坐檯陪酒罪判母親4月徒刑，詹姓小吃店負責人父女也因意圖營利容留使少年坐檯陪酒罪各判4月，皆得易科罰金。

判決指出，母親因涉恐嚇取財、公共危險等罪入監，2018年4月執行完畢，出獄後因缺錢，到小吃店陪酒，賺取2小時台幣300元(約9.48美元)的坐檯費。因工作都是晚上到凌晨，她擔心女兒無人顧，將女兒都帶到公司，詎料自己出場坐檯時，大女兒也被老闆叫出去陪酒，坐檯費也是2小時300元。

母親見女兒陪客，一度錯愕，但也沒有制止，仍讓小吃店繼續使喚女兒。女兒「十分懂事」，坐檯費都交給母親。

桃院審理時，母親與詹姓父女都否認犯行，辯稱小吃店沒有坐檯陪酒服務，指一切都是少女胡謅；少女也說自己因情緒管理有服藥治療，一時情緒不好才亂講。法院未採信。

桃院調查，詹姓父女曾於警詢、偵訊時承認店內有小姐坐檯和給付坐檯費，這名母親警詢也稱是在酒桌遇到女兒才知女兒入坑，還說店內不只一個未成年，當地警方臨檢只是例行公事，簿子簽一簽就走了。

一審批評詹姓父女為了賺錢營利，容留未成年少女坐檯陪酒，而這名母親更未盡保護子女責任，知道女兒陪酒卻未反對，反而媒介女兒坐檯，除了扭曲少女價值觀，也不利成長。

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