員工轉售門號給詐團 NCC重罰台灣之星1600萬

台灣之星內部員工涉嫌勾結詐騙集團，為8家企業客戶申辦門號並違規提供他人使用，台灣之星未落實身分查核及監督管理，遭國家通訊傳播委員會（NCC）重罰台幣1600萬元。(記者杜建重／攝影)

台灣之星員工「內神通外鬼」，配合犯嫌以多家公司名義大量申購門號，再轉售給中國大陸詐騙集團 使用；國家通訊傳播委員會NCC認為台灣之星未落實客戶身分查核與審查、內控機制失靈，昨天決議加重裁罰台幣1600萬元(50萬5713美元)，創電信產業最高開罰金額。NCC並要求台灣之星1個月內提出改正報告。

台灣之星昨天表示，對主管機關以未確定事實重罰深感不公，將會提出行政訴訟。

NCC副主委暨發言人翁柏宗說，這宗案件發生在去年，NCC今年2月展開行政調查，除了有台北市警察局信義分局提供資料，新北、高雄地檢署起訴書也提供充分事證，NCC將其中8個申請門號的企業社列為8個不同案件，審酌認為其中4案情節嚴重各罰台幣250萬元，另4案開罰台幣150萬元，總計開罰1600萬元。另外，台灣之星還有4案正進行調查，等行政調查結束再公布結果。

NCC指出，羅姓男子夥同張姓、林姓男子，以多間企業社名義向電信業者申辦大量門號，其中8家企業向台灣之星申辦2.4萬個門號，部分門號轉售大陸詐騙集團，作為虛設帳戶使用。這8家企業分別是矽谷 數位、矽霖行銷、楷矽行銷、蝦扯蛋企業社、協義行銷、龍谷行銷、波希數位行銷以及龍谷數位，分47次將申辦開通後的SIM卡寄至大陸。

NCC表示，台灣之星不僅未落實客戶身分查核，台灣之星蔡姓員工甚至利用職務之便，教羅姓男子如何大量取得電信門號，並規避公司風險控管機制，嚴重影響社會秩序，電信公司內控機制也明顯失靈，因此重罰。

蔡政府去年成立跨部會「打詐國家隊」，但詐騙案件層出不窮，多位基層檢察官 日前在一場打詐研討會上，點名金管會、NCC和數位部是打詐國家隊淪為國家級詐騙的3大戰犯。檢察官指出，NCC主管數位通訊，因未管制電信業者浮濫出售門號，造成大量人頭企業門號橫行，讓詐騙集團輕易通過手機門號驗證，經由電子支付等新興數位金融服務從事犯罪。

檢方批評表示，遲至今年6月中旬，NCC才宣稱依法訂定頒布「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，將把關責任全部丟給電信業者，再加上昨天重罰，不禁讓人懷疑是企圖模糊、轉移焦點。