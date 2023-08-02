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男打死妻稱不滿炒股 查出邪教聯手害命

記者柯毓庭／新北2日電

林姓男子與妻子信奉新北市一間宮廟，他在廟內持棍棒打死妻子被移送羈押，稱不滿妻子玩股票賠光退休金；新北地檢署提訊查出「邪教害命」案情，該廟韓姓女負責人長期以處罰為由虐待林妻，與林及林的鍾姓大舅子聯手打死被害人，三人均被依傷害致死罪起訴。

檢方調查，53歲林姓男子的妻子娘家長期信奉新北樹林區的無極慈玄堂，他婚後隨妻子信奉，聽從該廟負責人七旬韓姓女子指示，若做錯事須受懲罰，被用木棍毆打，說謊則要繳交十萬元罰金。

去年4、5月起，韓以各種理由處罰林妻，要求搬樹木、下跪等，林妻為繳罰金還兩度貸款，至少給韓一百萬元，因篤信該廟願受罰，從未對外求援。

今年4月1日晚間，韓以林妻不願回家當處罰理由，在廟內與林的鍾姓大舅子共同持木棍虐打，約一小時後，韓找林到場，交付木棒換他毆打，三人動手後在廟內休息。林妻肋骨骨折、疑輕微腦震盪，吸入胃內容物窒息，最後呼吸衰竭死亡。

隔天韓發現林妻沒有呼吸報案，與林商討串供，林妻經送醫不治。檢警調查時，林稱不滿妻子玩股票賠光退休金，盛怒下打死；他被收押禁見月餘，吐露是受韓指示處罰，韓又供出鍾，案情才曝光。

三人坦承動手，但是對處罰原因交代不清，檢方不排除韓因兒子工廠經營不順亟需資金，處罰林妻要錢，依傷害致死罪起訴三人，適用國民法官法。

退休金 股票 貸款

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