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八八節最好禮物！ 昏迷3年的79歲老爸喊出兒子的名

記者徐白櫻／台東2日電
台東縣79歲劉姓老翁昏迷三年後甦醒，劉家兒子帶著小孩去探望，老父親開心不已。（圖／劉先生提供）
台東縣79歲劉姓老翁昏迷三年後甦醒，劉家兒子帶著小孩去探望，老父親開心不已。（圖／劉先生提供）

台東縣79歲劉姓老翁頭部受創昏迷三年，日前突然甦醒，恢復意識後清楚喊出兒子的名字，記憶也大致完整。劉家兒子說，今年剛升格當爸爸，即將要過第一個父親節，台灣「八八」父親節前夕，昏迷多年的父親恢復意識，見證生命的奇蹟。

三年前劉老先生在家中意外跌倒在地，後腦受創血流滿地，開刀後生命跡象穩定，人卻一直沒醒過來，家人無奈下將他送往安養院照顧。昏迷期間，醫生告知，類似腦傷病程變化大，有人會突然好起來，但多半機率是持續惡化。

「八八」節將到來，劉家在中部工作的兒子突然接獲安養院通知說「你爸爸醒過來了」，劉先生連忙帶著妻子及9個月大稚兒趕回台東探望老父親，見面後發文分享喜訊，收到很多祝福。

劉先生說，父親昏迷期間眼睛一直閉著，呈現類似植物人狀態，醒來後竟還認得他，第一句話就是喊出他的名字，雖然已經在床上躺了三年，記憶力跟以前沒有差太多，講話很正常，只是肢體動作沒有以前靈活，初次見面的孫子更讓父親開心不已。

「很開心能親口跟爸爸說父親節快樂！」劉先生說，父親告訴他，昏迷期間潛意識知道家人來看他，但無法開口講話，人也醒不過來；昏迷多年突然甦醒，真的很神奇，感謝生命的奇蹟。

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