私密照遭外流報案 女網紅控警圍觀裸照評論

馮姓女網紅指控日前前往台中市第二警分局報案時，遭警員圍觀裸照，推諉受理。（取材自Instagram）

有40萬人追蹤的馮姓女網紅近日在IG發文，指控在前往台中市第二警分局育才所，報案前男友外流裸照案件時，遭派出所警員推諉受理，甚至還揪其他同事圍觀，第二警分局今澄清，查無馮女在台中市警局的報案紀錄，另外若馮女有向地檢署提告，分局將依法偵辦，另外，也請馮女提供同仁推諉受理的確切時間，以利後續調查。

經查，馮姓網紅昨天在IG發文，指控許姓前男友外流私密裸照到AV網站，她前往台中市第二警分局育才所報案，不過馮女指控，派出所警員看到照片後，「非常高興地呼朋引伴，叫全部派出所的男性員警都來看我的裸照」，甚至還出言訕笑，最後甚至推諉受理案件，她才在IG發文。

第二警分局表示，分局對於各類的婦幼案件極為重視，但經調閱分局現存的警政系統、紙本檔案資料，尚未能查出馮女至分局報案或投、申訴的相關資料。

分局對馮女所描述的經歷深感痛心與不捨，但期盼馮女能提供分局確切的報案時間、相關證據資料，分局將秉公調查，如發現同仁確有態度不佳、推諉受理之情事，必從嚴咎責，決不寬貸。