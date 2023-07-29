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黑白集／錢瞻軌道建設 已淪為「鬼道」

黑白集
蔡政府任內最重要的公共建設前瞻基礎建設計畫，其中又以軌道建設為大宗。圖為蔡英文總統（右二）視察高雄捷運岡山路竹延伸線。(本報資料照片)
蔡政府任內最重要的公共建設前瞻基礎建設計畫，其中又以軌道建設為大宗。圖為蔡英文總統（右二）視察高雄捷運岡山路竹延伸線。(本報資料照片)

前瞻軌道建設正要進入動工高峰，不少新上任的縣市長發現地方自籌款高的驚人，擔心未來難以為繼。以新竹市為例，4年前獲得第一期補助款僅執行八成七，其後的第二、三期補助執行率均掛零。尤其耗資100多億的大新竹車站，市長高虹安認為原來的效益評估太樂觀，「不一定要走下去」。

面對錢坑建設，要勇於喊停不容易。但若硬著頭皮做下去，不是債留子孫，就是軌道變「鬼道」，難以維持正常營運。對此，民進黨議員甚為不滿，譴責高虹安對前市府推動的工程「擺爛」。但檢視林智堅任內2、3期補助款文風未動，這不也是擺爛？或者他也不知道要怎麼做下去。

前瞻建設變形走樣，問題在當初中央「釣魚式」的撒錢，誘使地方競上鈎。當大家都在爭搶大餅，沒需求的縣市也得掰些計畫爭食，以免被市民批評不積極。當最後發現自籌款難以支撐，還要向錢坑砸錢嗎？早有學者批評前瞻軌道建設是「通往地獄之路」，即連高雄輕軌每年仍虧損5千萬元，人口密度低的地方要如何維持？

荒謬的是，根據政府官網，至2022年第3季止軌道建設執行率為105．7％，數字漂亮極了。但全台軌道建設完工率僅5趴，新竹市近3年執行率掛零，台南市執行率僅兩成4，百分百的執行率是做夢夢到的嗎？（轉載自聯合報）

釣魚 民進黨 林智堅

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