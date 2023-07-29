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只因聞到香水味…台男尾隨妙齡女4天 還沿路偷拍

記者曾健祐／台中即時報導
陳男因聞到女子香水味，竟接連跟蹤她四天。示意圖。（取材自ingimage）
陳男因聞到女子香水味，竟接連跟蹤她四天。示意圖。（取材自ingimage）

台中陳姓保全被一名陌生女子香水吸引，接連三天一早騎機車尾隨她到公司，女子嚇到報案由警方開書面告誡，陳仍不罷休再度騎車跟蹤、疑似拿手機偷拍對方，遭移送後還辯稱只是和女子「巧遇」，法院勘驗監視器都拍下他尾隨行蹤，一、二審均依跟蹤騷擾罪判他拘役50日，全案確定。

檢警調查，陳男2022年6月9日、13日及14日，每天早上7時都騎機車從神岡區一間超商尾隨女子到她上班地點，並在外徘徊、觀察及盯梢對方行蹤，女子14日發覺異狀晚上下班就像轄區派出所報案，並經警方以書面告誡陳男，禁止他繼續騷擾女子。

未料陳男收受告誡書後，同月22日一早7時再度自神岡區神林路、三民南路口一路尾隨，經女子等紅綠燈時轉頭驚見又是陳男，陳甚至還拿著手機朝她疑似有跟蹤、拍攝舉動，女子再度報案後經檢方依跟騷法起訴陳。

台中地院一審時，陳坦承一開始有跟蹤女子，但辯稱後來收到警方書面告誡後就停止，表示6月22日那次他只是去買快篩劑，順便買早餐，沒有要跟人的意思，對方看了他一眼，自己沒有意理她。

女子證稱，她停紅綠燈時從右邊後照鏡看到陳男拿手機在拍，且是一樣的機車、一樣的穿著，她發現後陳就趁綠燈回頭，自己恨確定是陳，因為車牌、穿著都一樣。

一審勘驗路口監視器，發現陳男確實沿街一路尾隨，不採信其辯詞，審酌陳為滿足私慾，違反女子意願跟蹤騷擾她，造成對方心生畏怖，且犯後否認、沒有和解，依跟蹤騷擾罪判陳拘役50日。

陳男不服上訴，辯稱因公司要求上班前要快篩，所以6月22日一早才先去超商買快篩劑，才因此「巧遇」女子，否認有故意跟騷行為。

台中高分院二審查，就6月22日當天行蹤，陳起初在警詢時稱是跟地下錢莊的人相約在神林路巷口還錢，但經警方提示監視器畫面後，他隨即改口稱是要去超商買快篩，前後辯詞不一，二審同樣不採信，判處駁回，不得上訴。

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