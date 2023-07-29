我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

遷戶口被判妨害投票正確罪 憲法法庭：]合憲

記者王宏舜、林孟潔／台北29日電
「幽靈人口」投票是否違憲，憲法法庭判決合憲，其中選舉時號召遊子返鄉投票也成為爭論焦點。（本報資料照片）
「幽靈人口」投票是否違憲，憲法法庭判決合憲，其中選舉時號召遊子返鄉投票也成為爭論焦點。（本報資料照片）

華航企業工會理事長劉惠宗與兩會員五年前遷戶口，支持工會秘書長朱梅雪參選桃園市長，三人被依刑法妨害投票正確罪判三月得易科罰金，緩刑二年定讞。三人聲請法規範與裁判憲法審查，憲法法庭昨認定條文未違刑罰明確性、比例原則，判決合憲；但憲法法庭認為，「長期就業地點」不被認為是實際居住地，可能侵害人民選舉權，將劉案發回最高法院。

憲法法庭認為，條文沒有違反刑罰原則，若不阻止人民以遷徙戶籍但未實際居住戶籍地的方式取得投票權，嚴重戕害選舉的民主正當性，自治變成他治。

至於「幽靈人口」常被拿來與為子女學區、農保、福利給付較優渥等原因遷戶籍者比較，憲法法庭認為，這些虛遷戶籍的行為，不是意圖要讓特定候選人當選，與維護選舉公正、民主正當性無關，是否處罰屬立法裁量範圍，不涉平等原則。

值得注意的是，憲法法庭雖判決刑法妨害投票正確罪合憲，但對於華航企業工會理事長劉惠宗等人為幽靈人口的有罪確定判決，也發回最高法院更審。因憲法法庭認為，法院認定「長期就業地點」不等於實際居住地，這樣的見解侵害人民的選舉權。

憲法法庭此次判決看似在處理「公民要在哪裡投票」爭議，因當選票數門檻低、若容許虛偽遷徙而取得投票權，恐怕會影響最後選舉結果；但法界人士質疑，法律規定真的明確、沒有爭議嗎？像為了支持親戚，把戶籍遷回多年不住的老家有罪，但政治人物號召離家的遊子、學子返鄉投票卻可以？大法官沒有解答。

劉惠宗對判決合憲表示尊重，但質疑為何候選人能任意遷移戶籍選舉，人民卻不行？無疑是「只許州官放火，不許百姓點燈」。

刑法第146條規定，以詐術或其他非法的方法，使投票發生不正確的結果，處五年以下有期徒刑，而「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，亦同」。

本件判決共有20人聲請，憲法法庭併案審理，其中男子胡靈智2006年遷戶籍到花蓮縣卓溪鄉，他在同年6月村里長選舉支持有叔姪關係的候選人，也遭判刑，胡男認為相關法條違反人民選舉權、遷徙自由、居住自由。胡靈智主張，只要是公民就可在某一地區行使選舉權，如戶籍地須是居住地，何來返鄉投票人潮？若在戶籍地無居住事實就被認定妨害投票正確性，返鄉投票者不就人人有罪責？

本案言詞辯論時，除聲請人和中選會、法務部針鋒相對，聲請人蘇榮輝的訴訟代理人蘇振文指出，中選會主委李進勇當年也是靠在外遊子支持而當選雲林縣長。

法務部指出，妨害選舉的態樣多集中縣市議員、鄉鎮長、鄉民代表、村里長等小區域選舉，如果僅以行政罰或排除處罰，選舉亂象將更嚴重。

投票 就業 兩會

上一則

新聞評論／賴侯競選語言 意外帶來國安震撼教育

下一則

拒當陽交附女 竹女校友逾千人連署反彈

延伸閱讀

台國安會前副秘書長：李登輝原不想稱兩國論 還要求修正

台國安會前副秘書長：李登輝原不想稱兩國論 還要求修正
梨泰院踩踏案釀159死 南韓部長彈劾駁回將復職

梨泰院踩踏案釀159死 南韓部長彈劾駁回將復職
杭州前書記周江勇 收賄1.8億判死緩2年

杭州前書記周江勇 收賄1.8億判死緩2年
收賄逾8億元 杭州前市委書記周江勇被判「死緩」

收賄逾8億元 杭州前市委書記周江勇被判「死緩」

熱門新聞

台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

2023-07-25 18:55
南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，獨立參選箭在弦上。（本報資料照片）

王金平託人勸退 郭台銘怒了稱「要有動作」

2023-07-28 02:30
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外