摔死7歲童 柔道教練判9年 黃母泣：無法接受殺人輕判

柔道教練何聰樂摔死七歲黃姓男童，最高法院判刑九年定讞。（圖／取自臉書）

台中市柔道教練何聰樂因七歲黃姓男童拒絕聽從指示做柔道招式，不斷壓制黃童、過肩摔、拋摔、丟體，導致黃童昏迷，送醫急救70餘天後不治，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處何男九年徒刑定讞，近日發監。

黃母獲悉判決結果表示，「非常失望、非常難過」，她說孩子離世是一輩子的痛，殺人教練卻輕判九年，無法接受；黃母泣訴說，全案有提民事求償，目前審理中，但無論判決結果，孩子再也回不來了。

法院調查，何聰樂（70歲）沒有柔道教練證，2015年在台中市豐原體育館無償教學，學生不用付學費；2021年4月21日，何男安排僅學習數日的黃姓男童，和學習五年的廖姓男童對練。

何聰樂要求黃童練習柔道招式被拒絕，因而上前壓制，黃童這才答應做45下，但中途黃童躺地再次拒絕，並罵「教練是大笨蛋」；何男上前反覆對黃童丟體、過肩摔、壓制，過程中黃童表示頭很痛、要歸還腰帶，但何男以台語說「是假欸」，再繼續摔黃童十多下，導致黃童嘔吐。

何聰樂等學員清完嘔吐物後，再接續對黃童拋摔、頭部多次撞擊地板，黃童倒地毫無反應，舅舅見狀趕緊報案，但黃童仍因顱內出血、腦疝導致中樞神經衰竭，急救70餘天不治。

法院開庭時，何聰樂辯稱沒有故意傷害黃童，摔的動作不會傷害到黃童頭部，認為黃童傷勢可能是自撞道館玻璃鏡或包有護墊的柱子，也可能是抵達道館前在其他地點自撞。

法院根據解剖報告，黃童因頭部血腫、顱內出血等造成敗血性休克死亡，頭傷為「對撞傷」、「被動傷」，成因是反覆隔著隔離物、軟墊撞擊造成，認定何有傷害的不確定故意。

法院認為何聰樂身為教練，卻漠視學員個別差異及身體狀況，迫使黃童服從指示，施以極為不當訓練，造成黃童小小年紀去世，家屬蒙受悲痛，且始終否認犯行，未和家屬和解。