我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

摔死7歲童 柔道教練判9年 黃母泣：無法接受殺人輕判

記者林孟潔、林佩均／台中28日電
柔道教練何聰樂摔死七歲黃姓男童，最高法院判刑九年定讞。（圖／取自臉書）
柔道教練何聰樂摔死七歲黃姓男童，最高法院判刑九年定讞。（圖／取自臉書）

台中市柔道教練何聰樂因七歲黃姓男童拒絕聽從指示做柔道招式，不斷壓制黃童、過肩摔、拋摔、丟體，導致黃童昏迷，送醫急救70餘天後不治，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處何男九年徒刑定讞，近日發監。

黃母獲悉判決結果表示，「非常失望、非常難過」，她說孩子離世是一輩子的痛，殺人教練卻輕判九年，無法接受；黃母泣訴說，全案有提民事求償，目前審理中，但無論判決結果，孩子再也回不來了。

法院調查，何聰樂（70歲）沒有柔道教練證，2015年在台中市豐原體育館無償教學，學生不用付學費；2021年4月21日，何男安排僅學習數日的黃姓男童，和學習五年的廖姓男童對練。

何聰樂要求黃童練習柔道招式被拒絕，因而上前壓制，黃童這才答應做45下，但中途黃童躺地再次拒絕，並罵「教練是大笨蛋」；何男上前反覆對黃童丟體、過肩摔、壓制，過程中黃童表示頭很痛、要歸還腰帶，但何男以台語說「是假欸」，再繼續摔黃童十多下，導致黃童嘔吐。

何聰樂等學員清完嘔吐物後，再接續對黃童拋摔、頭部多次撞擊地板，黃童倒地毫無反應，舅舅見狀趕緊報案，但黃童仍因顱內出血、腦疝導致中樞神經衰竭，急救70餘天不治。

法院開庭時，何聰樂辯稱沒有故意傷害黃童，摔的動作不會傷害到黃童頭部，認為黃童傷勢可能是自撞道館玻璃鏡或包有護墊的柱子，也可能是抵達道館前在其他地點自撞。

法院根據解剖報告，黃童因頭部血腫、顱內出血等造成敗血性休克死亡，頭傷為「對撞傷」、「被動傷」，成因是反覆隔著隔離物、軟墊撞擊造成，認定何有傷害的不確定故意。

法院認為何聰樂身為教練，卻漠視學員個別差異及身體狀況，迫使黃童服從指示，施以極為不當訓練，造成黃童小小年紀去世，家屬蒙受悲痛，且始終否認犯行，未和家屬和解。

上一則

互動頻 台中災害應變會議 AIT觀摩

下一則

台今年經濟成長率中研院下修至1.56% 不保2幾成定局

延伸閱讀

男槍擊醫生逃逸 遭五警打成重傷

男槍擊醫生逃逸 遭五警打成重傷
「兩岸密使」鄭淑敏在美逝世 周玉蔻悼：一代傳奇人物

「兩岸密使」鄭淑敏在美逝世 周玉蔻悼：一代傳奇人物
紐約雷暴引發颶風 樹倒毀屋砸車、居民區斷電

紐約雷暴引發颶風 樹倒毀屋砸車、居民區斷電
與太太吵架 邁阿密副警長舉槍自殺未遂 頭部重傷急救

與太太吵架 邁阿密副警長舉槍自殺未遂 頭部重傷急救

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

2023-07-25 18:55
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康