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生父吸毒 女嬰體內K毒殘留 保母被控施虐不起訴

記者張議晨／高雄27日電
2年前高雄蔡姓女嬰在保母家跌倒不治，生父蔡男難以接受，當時抱著愛女的照片感動人心。(取材自鳳梨吳泓逸臉書)
2年前高雄蔡姓女嬰在保母家跌倒不治，生父蔡男難以接受，當時抱著愛女的照片感動人心。(取材自鳳梨吳泓逸臉書)

高雄前年發生11個月大蔡姓女嬰在蔡姓保母家中身亡，一度懷疑保母施虐；橋頭地檢署查出女嬰體內有Ｋ他命殘留，蔡姓生父毛髮也檢出Ｋ他命反應，案情逆轉，懷疑致死原因是Ｋ他命副作用導致摔傷死亡。檢方認為保母已盡注意義務，偵結不起訴，蔡男涉犯過失致死、使未成年施用毒品罪，另案偵辦。

蔡姓保母昨接受電訪，一度落淚，她說一家人被霸凌、折磨好久，「我曾寫好遺書，能撐到真相到來，真的是奇蹟」。蔡男則在臉書發文，稱「我抽Ｋ跟在你家出意外到底有啥任何關聯？事實人在他家出事」，事後又刪文重發，「公道自在人心，一切交給律師團」。

檢方調查，女嬰前年10月13日交給保母托育，隔天上午在保母家後仰摔倒，送醫不治。由於女嬰頭部有傷，蔡男懷疑保母施虐，透過好友、網紅「鳳梨」吳泓逸爆料。

事件引起公憤，蔡女住處遭肉搜，多名網友前往撒冥紙、潑漆，蔡男也率人到蔡女家中動私刑，出腳狠踹蔡女，蔡女與丈夫到女嬰靈堂下跪，仍不被接受。

檢方事後解剖女嬰，發現女嬰血液、膽汁、胃內容物都有Ｋ他命反應，採集蔡女和吳姓丈夫毛髮卻未驗出，再採集蔡男頭髮送驗，檢出Ｋ他命反應。

檢方依採檢時間回推2個月，研判案發當時蔡男施用Ｋ他命，蔡女夫婦體內無Ｋ他命殘留，不可能在保母家吸入，判斷女嬰應是在自家吸入Ｋ他命毒煙。

Ｋ他命會造成鎮靜、錯覺、肌肉震顫、幻覺等作用，檢方依法醫報告，推測毒品副作用可能造成女嬰倒地，且女嬰是扶著桌邊站立，才突然向後仰，死因雖為急性硬腦膜下腔出血、腦髓損傷，但不排除是生前吸入Ｋ他命煙霧副作用，造成器官損害摔倒。

毒品 肌肉 臉書

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