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主管涉多起性騷事件 環保署署長挨批吃案

記者林銘翰、胡瑞玲／台北27日電
時代力量立委陳椒華26日第四度舉行記者會，進一步公布環保署性騷慣犯就是督察總隊長李健育，同時揭露新收到的指控資料。(記者林俊良／攝影)
時代力量立委陳椒華26日第四度舉行記者會，進一步公布環保署性騷慣犯就是督察總隊長李健育，同時揭露新收到的指控資料。(記者林俊良／攝影)

時代力量立委陳椒華昨再控環保署長張子敬包庇性騷擾慣犯，並公布性騷慣犯是環境保護環境督察總隊長李健育，批評張沒有負起處理、糾正及補救之責，沒資格接任環境部長，並到行政院遞交檢舉資料，要求政院處理。

陳椒華指控李健育近年至少有8件性騷事件，其中3件遭認定成立性騷擾屬實案件，質疑環保署長張子敬吃案。環保署主秘葉俊宏昨天表示，是否吃案正由政風室調查，疏失將依規定處分；另成立性平申訴處理小組於3個月內完成調查，同時調整李健育為非主管職務。

葉俊宏強調，多數指控並非發生於辦公室，且部分案件並未提及時間、地點，加上時間久遠，需花較長時間釐清，在陳椒華舉行第3次記者會公布行為人照片後，環保署就展開調查，昨公開行為人姓名後即刻調整李健育職務。記者致電李，並未接聽也未能取得其回應。

陳椒華表示，根據她收到的指控，有受害者在前年遭李健育碰肩、摸手臂，不斷搭訕攀談，導致事後數度接受諮商治療，進而向委辦公司提出性騷擾申訴，經性騷擾申訴處理委員會認定「性騷擾事件成立」，並且將性騷擾成立結果函文給環保署，但張子敬完全沒有作為，持續讓李健育擔任一級主管，沒依性別工作平等法處理。

另外，還有受害者6月透過署長信箱檢舉李健育性騷，包括經常對女性毛手毛腳，藉故觸碰女性身體，甚在晚宴後正面熊抱一名不勝酒力的女性，但迄今穩坐環境督察總隊長，包庇吃案的張子敬跟李健育一樣可惡。陳椒華認為，張子敬對性騷案件的不作為，涉嫌違反性別工作平等法，台北市勞動局應裁罰。

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